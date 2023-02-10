RUMELİSİAD yardım tırı yola çıktı

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından,depremzedelere destek olmak adına yardım tırı hazırladı.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan depremlerin ardından, depremzedelere destek olmak adına üyelerinin yoğun katılımıyla yardım tırı hazırladı.

Yaşanan afetin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için hazırlanan yardım tırı ile pek çok ihtiyaç malzemesinin yer aldığı malzemeler, afet bölgelerine doğru yola çıktı.

RUMELİSİAD üyelerinin yoğun katılımıyla hazırlanan yardım tırında; battaniye, yorgan, soba, termal içlik, çorap, ton balığı konservesi, sandalye, katlanır masa, tabure, yastık, çocuk bezi, kar maskesi, bere, polar boyunluk, polar bere, cam biberon, hijyenik ped ve su gibi pek çok ihtiyaç malzemesi yer aldı.

Yaşanan afetten dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp,“RUMELİSİAD olarak, deprem felaketinin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölge halkına destek olmak için harekete geçtik. Gün, birlik olmalı günü. Yaşadığımız bu zorlu süreci millet olarak dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyoruz.Bu noktada, afet bölgelerine yönelik desteklerimiz hız kesmeden devam edecek. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun” diye konuştu.