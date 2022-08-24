RUMELİSİAD iş birliklerini sürdürüyor

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Eskişehir Rumelili İş İnsanları Derneği (ERİAD) ile kurduğu iş birliğinden sonra şimdi de İstanbul'da yer alan Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği (RUYİAD) ile iş birliğine imza attı.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, farklı derneklerle işbirliklerine devam ediyor. RUMELİSİAD, Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği (RUYİAD) ile de iş birliğine imza attı.

Balkanlar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme çalışmalarının yanı sıra farklı derneklerle de çalışmalar yaptıklarını belirten RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “RUMELİSİAD olarak, Eskişehir Rumelili İş İnsanları Derneği (ERİAD) ile kurduğumuz iş birliğinden sonra şimdi de İstanbul'da yer alan Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneğiile iş birliğimizi arttırıyoruz. Bu çerçevede, RUYİAD Üyesi Salih Akgül Arnavutköy’deki fabrika bahçesinde bizleri ağırladı” dedi.

İki dernek olarak fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Alp, buluşmanın oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Topluma faydalı çalışmalar üretmek, ülkeler arası ticari, ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek için çalışacaklarını dile getiren Alp, “Rumeli Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile de güzel projeleri hayata geçireceğiz. Karşılıklı çok güzel fikirler ürettik ve çalışmalarımızı hızlandırdık” diye konuştu.

Öte yandan davete; RUMELİSİAD adına Başkan Zarif Alp ve Sayman Ersin Birnican katılırken, RUYİAD Başkanı Ayla Erdim ve Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Kerim Erden de davette yer aldı. RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp tarafından RUYİAD’a günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.