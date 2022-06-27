RUMELİSİAD: Devlet 'asgari desteğini' sürdürmeli

Enflasyon karşısında ezilmenin önlenmesine yönelik devletin asgari ücretle ilgili desteğini sürdürmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Bursa RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, sanayide asgari ücret uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, sanayide asgari ücret uygulaması ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Küresel ekonomi zorlu dönemlerden geçtiğini ifade eden Alp, "Ülkemizde de özellikle yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesine bağlı olarak yaşanan hayat pahalılığı, gün geçtikçe etkisini daha da hissettiriyor. Bu zorlu süreçte yüksek maliyetlere, tedarik sorunlarına ve likiditeye ulaşma zorluklarınarağmen sanayi sektörü, ülke ekonomimizin lokomotifi olmaya devamederek büyümeye önemli katkılar sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Enflasyonist ortamda yaşanan zorluklar hem çalışanları hem de işverenleri etkiliyor. Devletimizin, asgari ücretle ilgili açıklayacağı kararı herkes gibi bizler de yakından takip ediyoruz" dedi.

Tüm kesimlerin enflasyon karşısında ezilmesini önleyerek,bu zorlu süreci daha rahat atlatması amacıyla devletimizin asgari ücrete yönelik desteğini sürdürmesi çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Alp, "Asgari ücretle ilgili alınacak kararda da mutlaka hem çalışanların hem de işverenlerin durumunun gözetilmesi gerekiyor. Ayrıca ülkemizde son yıllarda sanayide çalışacak iş gücü anlamında personel ihtiyacımız had safhaya çıkmıştır. Tam da bu noktada sanayide çalışmaya insanlarımızın toplu olarak yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu bilinçle asgari ücret sisteminin; sanayi ve sanayi dışı alanlar olarak ayrılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin hızlı büyümesi nitelikli iş gücü ve katma değerli üretim ile olacağını ifade eden Alp, "Eminiz ki sanayi dışı alanlarda hizmet gösteren firmalarımız için de bu sürecin faydası ziyadesi ile olacaktır. Bununla birlikte, geçmişten bu yana ülke ekonomimizde büyümenin itici gücü olan sanayi sektöründe sürdürülebilir büyüme için destekler artarak devam etmeli. İş dünyası temsilcileri olarak bizler, maliyetlerdeki artışlara ve tedarik sorunlarına rağmen ülkemize katkı sağlama hedefiyle üretmeye ve yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.