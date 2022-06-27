Son Dakika

RUMELİSİAD: Devlet 'asgari desteğini' sürdürmeli

EKONOMİ 27.06.2022, 15:21
RUMELİSİAD: Devlet 'asgari desteğini' sürdürmeli

Enflasyon karşısında ezilmenin önlenmesine yönelik devletin asgari ücretle ilgili desteğini sürdürmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Bursa RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, sanayide asgari ücret uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, sanayide asgari ücret uygulaması ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Küresel ekonomi zorlu dönemlerden geçtiğini ifade eden Alp, "Ülkemizde de özellikle yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesine bağlı olarak yaşanan hayat pahalılığı, gün geçtikçe etkisini daha da hissettiriyor. Bu zorlu süreçte yüksek maliyetlere, tedarik sorunlarına ve likiditeye ulaşma zorluklarınarağmen sanayi sektörü, ülke ekonomimizin lokomotifi olmaya devamederek büyümeye önemli katkılar sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Enflasyonist ortamda yaşanan zorluklar hem çalışanları hem de işverenleri etkiliyor. Devletimizin, asgari ücretle ilgili açıklayacağı kararı herkes gibi bizler de yakından takip ediyoruz" dedi.

Tüm kesimlerin enflasyon karşısında ezilmesini önleyerek,bu zorlu süreci daha rahat atlatması amacıyla devletimizin asgari ücrete yönelik desteğini sürdürmesi çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Alp, "Asgari ücretle ilgili alınacak kararda da mutlaka hem çalışanların hem de işverenlerin durumunun gözetilmesi gerekiyor. Ayrıca ülkemizde son yıllarda sanayide çalışacak iş gücü anlamında personel ihtiyacımız had safhaya çıkmıştır. Tam da bu noktada sanayide çalışmaya insanlarımızın toplu olarak yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu bilinçle asgari ücret sisteminin; sanayi ve sanayi dışı alanlar olarak ayrılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin hızlı büyümesi nitelikli iş gücü ve katma değerli üretim ile olacağını ifade eden Alp, "Eminiz ki sanayi dışı alanlarda hizmet gösteren firmalarımız için de bu sürecin faydası ziyadesi ile olacaktır. Bununla birlikte, geçmişten bu yana ülke ekonomimizde büyümenin itici gücü olan sanayi sektöründe sürdürülebilir büyüme için destekler artarak devam etmeli. İş dünyası temsilcileri olarak bizler, maliyetlerdeki artışlara ve tedarik sorunlarına rağmen ülkemize katkı sağlama hedefiyle üretmeye ve yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31