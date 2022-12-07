RUMELİSİAD'dan Kuzey Makedonya çıkarması

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmayı sürdürüyor.BURSA (İGFA) - RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleri; Kuzey Makedonya’yı ziyaret ederek, ülkedeki yatırım imkanlarını yerinde inceledi.

RUMELİSİAD, Makedonya temasları kapsamında ilk olarak Makedonya Türkiye Ticaret Odası’nı (MATTO) ziyaret ederken; burada Kuzey Makedonya Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı FatmirBütüçi, MATTO Asbaşkanıve Halkbank Kuzey Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, MATTO Başkan Yardımcısı ve Bisoil Yönetim Kurulu Başkanı İmerSelmani, Makedonya Yatırım Ajansı Müdürü Bekim Eminive MATTO yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA AYRICALIK

Kuzey Makedonya Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, RUMELİSİAD üyelerinin belirli sektörler ve yatırım potansiyeli ile ilgili merak ettikleri tüm konuları yanıtladı. Ülkede sunduğu yatırım koşullarını, fırsat ve faydalarını aktardıklarını anlatan Fatmir Bütüçi, "Çok sayıda Türk şirketi ülkemizde başarıyla faaliyet gösteriyor. Ülkemizin sunduğu desteklerin en önemli örnekleri de Türk şirketleridir. Ülke olarak, yüksek teknoloji alanında yatırım yapanlara ayrıcalık tanıyoruz.Bu toplantımız sonrasında, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki geleneksel olarak iyi olan ekonomik ve siyasi ilişkilerin devam ederek daha da güçleneceğini umuyoruz” dedi.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Görüşmede RUMELİSİAD’ı tanıtan Başkan Zarif Alp, üye şirketlerin 60 bin kişilik istihdam sağlarken, ticaret hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğnu kaydederek, "Kuzey Makedonya ile daha güçlü işbirliği kurmak istiyoruz. Bu noktada her türlü iş birliğine hazırız” mesajını verdi.

Makedonya ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Kuzey Makedonya’nın bulunduğu konum çok stratejik ve bizbu konunun öneminin farkında olduklarını belirterek, Kuzey Makedonya ile daha güçlü işbirliği kurmak ve ülkeler arası ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Alp, RUMELİSİAD olarak, Balkanlarla Türkiye arasındaki ticaretin daha da gelişmesi ve yatırımların artması için her türlü çalışmaya destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.