'Rumeli Buluşmaları' Bursa iş dünyasına ışık tutuyor

RUMELİSİAD, iş dünyasının geleceğine ışık tutan konuların tartışıldığı Rumeli Buluşmalarının 95’incisini gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, hem üyeleri arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen hem de iş dünyasının geleceğine ışık tutan Rumeli Buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Rumeli Buluşmalarının95’incisi,RUMELİSİAD üyelerinin katılımıyla Almira Otel ev sahipliğinde yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuşan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp,“Büyük RUMELİSİAD Ailesi olarak,95. Rumeli Buluşmamızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aramıza yeni katılan üyelerimizle birlikte RUMELİSİAD ailemiz, her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor” dedi.

Konuşmasında, iş dünyasının beklentilerine ve yaşadığı sorunlara da değinen Zarif Alp, Bursalı sanayiciler başta olmak üzere sanayi sektörü vasıflı ve vasıfsız personel istihdam etmekte büyük sıkıntılar yaşadığına vurgu yaptı. Üretimde çeşitliliğin artırılması ve istihdam konusu çok önemli olduğunu kaydeden Alp, "Nitelikli iş gücü ve istihdamın önemini her fırsatta vurguluyoruz.Personel istihdam problemleri çözülmeli, kadınlarımızı ve gençlerimizi sanayiye kazandırmak için adımlar atılmalı, yeni teşvik programları oluşturmalıdır.Özellikle ekonomi politikalarının yeniden belirlenmesi ile beraber enflasyon kur makasının daraltılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasında.Aynı şekilde, sanayi bölgelerinin oluşturulması, artırılması ve sanayi bölge yönetmenliklerinin gözden geçirilerek en fazla 3 yıl içinde sanayi bölgelerinde yer alanların yatırım yapmasının zorunluluk olması, devir haklarının olmaması, sanayiciyi makine parkı ve istihdama yönelik yatırım kolaylıklarının sağlanması, sanayi bölgelerinin ranttan çıkarılması için gerekenlerin yapılması gerekiyor” dedi.

Zarif Alp, konuşmasında, "Araziye çok para vermek yerine bu paraları üretime, istihdama, yatırıma harcayalım istiyoruz. Devletimizin de bu konuda somut adımlar atacağına yürekten inanıyoruz.Bunların yanında tabii küçük' esnafın kobi yolu da açılmalı yurt içinde güçlü olan firmaların global dünyada yer almaları sağlanmalıdır.Eğitime erişim fırsatı eşitlenmeli, iş insanlarının toplumdan aldığını topluma verebilmesi için devlet muafiyetleri genişletmelidir.Teknoloji üreten sanayiler mutlak suretle desteklenerek, sanayiyi ileriye götürecek insanların yetişmesinin sağlanması gerekiyor. Ayrıca sanayiciler olarak, sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojilere odaklanmalıyız.Yüksek katma değerli üretim anlayışı ile ülkemizi dünyada hak ettiği noktalara taşımak ve cumhuriyetimizin 100. yılında gerek Bursa gerekse de ülkemiz ekonomisine en yüksek düzeyde katkı sunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" görüşlerine de yer verdi.

RUMELİSİAD ailesine yeni katılan üyelere üyelik rozetleri takdim edilirken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Metehan Demir ve Doç. Dr. Levent Yılmaz, ülke ve dünya ekonomisine dair güncel değerlendirmeler, siyasi iklim, yaklaşan yerel seçimler öncesi genel gündem ve yakın coğrafyamızda yaşanan gelişimleri değerlendirdi.