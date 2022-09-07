Rotcar'ın yeni durağı Frankfurt

Araç ön takım parçaları üreticisi Rotcar Automotive uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor. 2022 yılı İçerisinde İstanbul ve Cezayir’de gerçekleştirilen küresel fuarları başarıyla tamamlayan Rotcar’ın sıradaki durağı Automechanika Frankfurt.BURSA (İGFA) - Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla güçlü bir üretici haline gelen Rotcar Automotive, küresel buluşmalarla ihracat hacmini ve marka değerini artırmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin otomobil üretim üssü Bursa’da, hafif ticari ve binek araçların ön takım parçalarını üreten Rotcar; ürün çeşitliğini ve kalitesini Automechanika Frankfurt’ta, Avrupa ile buluşturacak.

13 - 17 Eylül 2022 tarihleri arasında Frankfurt/Almanya'da düzenlenecek Automechanika Frankfurt Fuarı öncesi görüşlerini paylaşan Rotcar Automotive Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yıldırım, “Her türlü otomotiv yedek parça, sistem, aksesuar gibi birçok alanda yönetim-dijital çözüm ürünlerinin sergileneceği Automechanika Frankfurt Fuarı global otomotiv sektörünün adeta buluşma merkezi. Son olarak Frankfurt’ta 2018 yılında düzenlenen bu fuara 76 ülkeden 4 bin 987 firma katılmıştı. Gerçekten inanılmaz rakam. 150 bine yakın kişi ise bu fuarı ziyaret etmişti. Dünyanın en büyük buluşmalarından birinde bir kez daha yer alarak hem ürünlerimizi tanıtacağız hem de ülkemizi temsil edeceğiz. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda üretimimize devam ediyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum Bursa’nın dünya markası olmak istiyoruz. Bunu başaracağız.” ifadelerini kullandı.