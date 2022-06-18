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Rize'de ekmeğe zam! Ekmek 5 lira oldu
EKONOMİ 18.06.2022, 11:56
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını kaydetti.AJANS PAZAR
RİZE (İGFA) - Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını kaydetti.
Rize Esnaf Ve Sanatkârlar odaları Birliği Yönetim Kurulunun yaptığı açıklamada; “Rize Esnaf Ve Sanatkârlar odaları Birliği Yönetim Kurulunun 17. 6 2022tarih ve 9 sayılı oturumunda ekmek rayici ile ilgili talepler görüşülmüş olup 20.6.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 250 Gr ekmeğin 5.00 TL’den satılmasına karar verildi” ifadesi kullanıldı.
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