Rize'de ekmeğe zam! Ekmek 5 lira oldu

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını kaydetti.AJANS PAZAR

RİZE (İGFA) - Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını kaydetti.

Rize Esnaf Ve Sanatkârlar odaları Birliği Yönetim Kurulunun yaptığı açıklamada; “Rize Esnaf Ve Sanatkârlar odaları Birliği Yönetim Kurulunun 17. 6 2022tarih ve 9 sayılı oturumunda ekmek rayici ile ilgili talepler görüşülmüş olup 20.6.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 250 Gr ekmeğin 5.00 TL’den satılmasına karar verildi” ifadesi kullanıldı.