Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu açıklandı

SKD Türkiye’nin 6 yıldır PwC Türkiye iş birliği ile çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen metodoloji kapsamında oluşturduğu Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu’nun sonuçları açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Proje dahilinde SKD Türkiye’nin bünyesindeki 48 üye şirketin entegre ve sürdürülebilirlik raporları değerlendirildi.

Reporting Matters Türkiye 2022 Raporu lansmanında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel, “Standartları netleştirilmiş sürdürülebilirlik raporlaması şirketlerin küresel rekabette katma değer yaratmasına ve itibar kazanmasına imkân tanırken, tüketici ve yatırımcılar tarafından çevreyi ve toplumu odağına alan şeffaf ve güvenilir kurumların kolaylıkla anlaşılmasına ışık tutacak” dedi.

Rapor lansman toplantısında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ediz Günsel; şirketlerin, “net sıfır karbona ulaşmak”, “doğa pozitif olmak” ve “eşitsizlikleri azaltmak” başlıklarını stratejilerine dâhil etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “İklimle bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporlaması ve ISSB Standartları’nda yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak politika yapıcılar ve yatırımcıların baskıları neticesinde sürdürülebilirlikle ilgili raporlama şirketler nezdinde önemli hale geldi.”