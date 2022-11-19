Rent a Carların sorunları çözüldü

Kent merkezindeki oto alım satım sitelerinin yeni yerine taşınmasını sağlayarak şehre nefes aldıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehir merkezinde apartman altındaki Rent a Carların da sorunlarını çözerek yapımı tamamlanan Oto Kiralamacılar Sitesinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Beyazgül Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa kent merkezinin kalbine bir bıçak gibi saplanan eski oto alım satım sitelerini Türkiye’nin en büyük Oto Galericiler Sitesinden biri olan Şanlıurfa Oto Galericiler Sitesine taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kentte ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şehir içerisinde artan nüfus ve araç trafiğinin yarattığı olumsuzlukları bertaraf etmek için harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki oto alım satım sitelerinin yeni yerlerine taşınmalarının ardından bu kez de apartman altlarında bulunan Rant a Car (Araç Kiralama) işletmelerinin yer sorununu çözüme kavuşturdu.

Şanlıurfa’da özellikle Bahçelievler Mahallesinde apartmanların altında bulunan oto kiralamacılar için harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnafların yeni yerlerine taşınmalarını sağlayarak Oto Kiralamacılar Sitesinin açılışını Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Abdülkadir Kirli, Şanlıurfa Oto Kiralamacılar Dernek Başkanı İsmail Tumbuloğlu ve esnafların katılımıyla gerçekleştirdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “OTO KİRALAMACILAR SİTEMİZ ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluk ve sevincini yaşadıklarını söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül politikalarına ve hizmet standartlarına pozitif katkı sağlayacağına inandığımız Oto Kiralamacılar Sitemiz esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Beyazgül, “ Şanlıurfa Oto Kiralamacılar Dernek Başkanımız ve muhtarlarımız böyle bir ihtiyaç olduğunu belirttiler. Biz hemen işi önümüze koyarak üzerinde çalışıyoruz. Koordineli ve birlikte çalışarak bu sonucu ortaya koyuyoruz. Ortaya çıkan sonuç da böyle sevindirici, mutluluk verici oluyor. Bugün burada yapmış olduğumuz çalışma, açmış olduğumuz iş yerleri Türkiye’de bir ilk olmuştur. Esnaflarımız inşallah buradan hayırlı kazançlar elde ederler. Şehir merkezinde dağınık bir şekilde duran bu Rent a Car işletmeleri böylece bir araya toplanmış oldu. Bahçelievlerde apartman altlarında dağınık bir şekilde duran bu araç kiralama yerlerinin burada tek bir çatı altında toparlanması konusunda fikir birliğine vardık. Allah’ın izniyle bu sorunu da görmüş olduğunuz gibi çözdük. İnşallah birlikte daha çok yol almaya devam edeceğiz. Şanlıurfa her alanda değişimi yaşıyor. Şanlıurfa masal şehri olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise “Rent a Car konusunda meskenlerin altında yapılan bu işlemlerin hukuken sıkıntılı tarafları vardı. Bu konuda emniyet, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Oto Kiralamacılar Derneğimiz birlikte hareket ettiler. Önemli bir sorunu ortadan kaldırmış oldular. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ettik. Esnaflarımızla birlikte el ele verdik ve bir sorun daha çözüme kavuşmuş oldu. Rent a Car konusuyla ilgili esnaflarımızın isteklerinin yerine getirilmesi gibi hem de meskenlerde oturan vatandaşlarımızın daha rahat hayatlarını idame edebilmeleri adına bu projeyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizle birlikte otaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Oto Kiralamacılar Dernek Başkanı İsmail Tumbuloğlu ise Şanlıurfa’nın bir ilki başardığına dikkat çekerek Başta Başkan Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışta esnaflara Şanlıurfa’nın tescilli lezzeti tirit ikram edilirken program plaket takdimi ile sona erdi.