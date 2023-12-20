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Rekabet ve Ticaret'ten parasal sınırlar arttırıldı

EKONOMİ 20.12.2023, 09:38
Rekabet ve Ticaret'ten parasal sınırlar arttırıldı

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak parasal sınırlara ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında Hal Hakem Heyeti'nin vereceği kararlara ilişkin parasal sınır tutarları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle yeniden değerleme oranında arttırıldı.ANKARA (İGFA) -  Parasal sınırların arttırılmasına ilişkin her iki kararda bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Buna göre, Rekabet Kurumu'ndan yapılan tebliğte, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46'lık artış esas alınarak, 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olmak üzere 167 bin 473 liraya yükseltildi.

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ UYUŞMAZLIKLARINDA HAL HAKEM HEYETİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Bu arada, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"te de ilgili kanunda belirlenen parasal sınırları güncellendi.

Buna göre, 2024 yılı için değeri 616 bin 278,55 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.

Söz konusu tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.

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