Rekabet'ten traktör üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurumu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren 10 şirket hakkında soruşturma açtı.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında soruşturma açtı.

Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 5 Ocak 2023 tarihli toplantısında müzakere edilmişti. Kurul, söz konusu bulguları ciddi ve yeterli bularak, 10 firmaya 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

İşte Rekabet Kurulu'nun tespit amaçlı soruşturacağı 10 traktör firması:

- AGCO Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti.

- Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ

- Erkunt Traktör Sanayi AŞ

- Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- IPSO Tarım AŞ

- Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti.

- Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ

- Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ