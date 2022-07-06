Rekabet'ten Numil Gıda'ya 48,5 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, çocuk maması sektöründe faaliyet gösteren Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturmayı uzlaşma usulüyle sonlandırarak, şirkete 48 milyon 521 bin 80 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Numil Gıda Ürünleri şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Buna göre söz konusu şirketin, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verildi.

Bu kapsamda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü. Karara yüzde 15 indirim uygulanması kararlaştırıldı.

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