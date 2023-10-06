Reel sektöre Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon dolarlık destek

VakıfBank, 2020 yılında Dünya Bankası ile imzaladığı 250 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredi anlaşması kapsamında sağladığı uluslararası kaynağın tamamını reel sektörün kullanımına sundu.İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank, kısa bir süre önce de Fransız Kalkınma Ajansı ile Yeşil Konut Projesi anlaşmasının 100 milyon Euro tutarındaki ikinci dilimi için imzaları atmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Dünya Bankası ile imzalanan 250 milyon dolarlık kaynağın tamamının amacına uygun olan şekilde kullandırıldığına işaret etti.

Önceliklerinin hem salgından, hem de depremden etkilenen firmalar olduğunu ifade eden Üstünsalih, "Söz konusu kaynağın temininden bu yana, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren ve salgından olumsuz bir şekilde etkilenen tam 122 firmaya toplam 63 milyon dolar, deprem felaketinden etkilenen 259 firmaya ise toplam 106 milyon dolar tutarında fonlama sağladık” dedi.

“120 KADIN GİRİŞİMCİYE 52 MİLYON DOLAR KREDİ”

Kaynak kullandırımı kapsamında kadın girişimcilere öncelik verildiğinin altını çizen Üstünsalih, “Farklı bölgelerde faaliyet gösteren 120 kadın girişimciye 52 milyon dolar, gelişmekte olan bölgelerdeki 61 firmaya ise 29 milyon dolar kredi kullandırımı gerçekleştirilerek neredeyse tüm alt segmentlerde kredi sözleşmesinde yer alan minimum tutarların üzerine çıkmayı başardık” dedi.