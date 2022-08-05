Reçineden yıllık 650 bin dolar katkı!

Odun dışı orman ürünlerinin üretimini desteklemek için eylem planları yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), plastik sanayisinden tıp alanına kadar pek çok sektörde kullanılan reçinenin 2021 yılı üretiminden ekonomiye 650 bin dolar döviz girdisi sağladı.ANKARA (İGFA) - Kağıt, kozmetik, ilaç, boya, kauçuk ve lastik gibi 300’den fazla ürünün üretiminde ihtiyaç duyulan doğal reçinede dışa bağımlılığı azaltmak için 2017-2021 yılları arasında Reçine Eylem Planı yürüten OGM, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Sakarya olmak üzere 10 Orman Bölge Müdürlüğünde 1.558 ton ham reçine üreterek ekonomiye kazandırdı.

Reçine ithalatını azaltmayı hedeflediklerini açıklayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'de reçine ve türevlerinin ticaret hacmi 600 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, TÜİK verilerine göre geçen yıl bin 280 ton reçine üretimi yapıldığını söyledi.

Karacabey, Türkiye'nin ormanlık sahalarında 2022 yılı sonuna kadar 640 ton ham reçine üretimi gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandıracaklarını kaydetti.

Çin, Endonezya ve Portekiz gibi ülkeler arasına girebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Karacabey, Türkiye’nin reçine üretim kültürünü yeniden canlandırmak, reçine ve türevlerinde yaşanan dışa bağımlılığı azaltmak, iç kaynakları harekete geçirmek gayesi ile Reçine Eylem Planı (2017-2021) uygulamaya koyduklarını anlattı.

Çam ağaçlarından elde edilen en önemli odun dışı ürün olan reçinenin çıkarılırken ağaca hiçbir zarar vermediğinden de söz eden Karacabey, “Reçine üretim fonksiyonlu ormanlarımızdan verimliliği artırmaya yönelik bakım faaliyetlerinin yapılması, üretimin kalifiyeli işçiler vasıtasıyla yürütülmesi ile ağaç başına düşen reçine verimi artacak ve Türkiye’nin ihtiyacı olan 2.000 – 2.500 ton reçine üretimi sağlanacak” diye konuştu.