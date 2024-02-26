Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hizmete girdi

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ne ziyarette bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkânı esnaf arkadaşlarımızın lehine kullanacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve işlerinin daha kaliteli bir şekilde yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte hizmete giren Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini ziyaret edip esnaflarla bir araya geldiler.

"TÜRKİYE’DE EN ÇOK KONUŞULACAK PROJELERİN BAŞINDA YER ALIYOR"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu projenin tarih boyunca Türkiye’de ve Malatya’da en çok konuşulacak projelerin başında yer aldığını söyledi. Başkan Özcan, “Burada kalan esnaflarımızın kısmen o günkü şartlarda dükkân alamayacak sıkıntıları olmuştu. Fakat kısmen de bazı esnaflarımız da projenin gerçekleşeceğine inanmadılar. Şimdi doğrusunu söylemek lazım. Hepsi bizim üyelerimiz hepsi bizim arkadaşlarımız. Biz herkesin bir çatı altında toplanması hususunda da sizin başkanlığınızda uzun zamandan beri gayret ediyoruz. Bugün Türkiye’deki ticaret merkezlerine bakın Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi hepsine emsal olacak, hepsinden çok daha önemli bir proje. Dünya genelinde kayısının 5 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. Bu ürünün üretim merkezi de Malatya’dır. Dolayısıyla bu ürünün sağlıklı bir ortamda ticaretinin yapılması şart. Siz de bu konuda ciddi bir risk aldınız. Önemli bir eser ortaya koydunuz. Bu konuda size teşekkür ediyoruz. Malatya’da hayat devam ettiği sürece, kayısı da var olduğu sürece kayısının bütün sıkıntılarını absorbe edecek bir ticaret merkezi oldu. Bizim buradaki amacımız kimseyi dışarda bırakmak, kimseyi yormak değil. Amacımız eski şire pazarında ticaret faaliyetlerini Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ne taşıyacak tedbirlerin alınmasını rica ediyoruz. Biz bugün ilk adımı attık. Bu projeye inanan Malatya’da kayısının artık o (Eski Şire Pazarı) sağlıksız ortamdan Türkiye’de emsal ve güzel olan bir ortama taşınmasının meşalesini bugün yaktık. Bunları sizin başkanlığınızda yaptık. Biz size tekrar tekrar kamuoyu önünde teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten tarih boyunca belki bundan sonra Malatya’da en çok konuşulacak, Türkiye’de en çok konuşulacak projelerin başında yer alıyor” dedi.

"TİCARETLE UĞRAŞAN VATANDAŞIMIZIN TİCARETİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimiz vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak. Ticaretle uğraşan vatandaşımızın ticaretini kolaylaştırmak daha helal ve karlı kazançlar sağlamaları için imkânlar sunmak.

Bu alana Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini yaparken yanı başına Lisanslı Soğuk Hava Deposunu yaptık. Bu alan seçilirken alt kısımda Kuzey Çevre Yolu ve üst kısımda ise Kuzey Kuşak yolu geçmektedir. Ulaşım arterlerinin merkezlerinde kayısı ticareti ile uğraşan gerek üreticiden gelecek olan kayısı gerekse de il dışına gönderilecek olan kayısı için lojistik anlamda en uygun alana, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Kuyumculara, Tekstilcilere, Ayakkabıcılara, Telefonculara, Kaynakçılara, Demircilere, Kasaplara, Balıkçılara ve Sivil Toplum Örgütlerine, Basın Yayın Kuruluşlarına bütün kurum ve kuruluşların hepsine imkân tanıdık işyerleri ile konteyner çarşılar kurduk ve teslim ettik. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde eski buğday pazarının yıkılması ve hasar görmesi sonrasında oradaki esnafların yeni yapmış olduğumuz buğday pazarında yer almamalarına rağmen belediye olarak iş yerlerini satın aldık ve o esnaflarımıza meclis kararı ile 2024 yılı sonuna kadar ücretsiz ticaret yapma imkânı verdik.

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde iş yeri alamayan esnaflarımız da var onları sokakta bırakacak değiliz. Ancak dükkân satın alan esnafımız ile almayan esnafımız arasında da bir denge oluşturacağız. Esnafımız ile kısa bir süre sonra bir toplantı yapacağız. Esnafımızın taleplerini dinleyeceğiz ve bu talepler doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Buğday Pazarı esnafına sunmuş olduğumuz imkânlardan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde dükkân alamayan esnafımızın da faydalanabilmesi için belediye olarak her türlü imkânı seferber edeceğiz.

Mevcut kayısı pazarı sağlık ve hijyen noktasında, güvenlik noktasında kullanışlı değil. Bu konularla alakalı olarak Malatya Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünün yapmış olduğu denetimlerde de sağlık ve hijyen noktasında şikayetler vardı. Eski kayısı pazarındaki esnafların da mağdur edilmemesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkânı esnaf arkadaşlarımızın lehine kullanacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve işlerinin daha kaliteli bir şekilde yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde yer alan esnaflarımıza da yeni işyerleri hayırlı olsun. Borsa Başkanımız kayısının ticaret hacminin 5 milyar Dolarlık bir rakama tekabül ettiğini söyledi. Kayısıdaki ürün yelpazesini artırsak bu rakamı daha üst sekmende çıkarmamız lazım. 5 milyar doların en azından 2 milyar dolarını burada Malatya’nın, vatandaşların zenginleşmesi için gerekli tedbirleri almamız lazım.

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi başlı başına dünya çapında bir ticaret merkezi. Lisanslı Soğuk Hava Deposu ile birlikte lojistik ve lokasyon anlamında merkez konumda olması hem üretici hem de esnaflarımızın standartlarında yükselme olacaktır. Dünya Kayısı Ticaret Merkezimizin de Malatya’mıza, ülkemize ve dünya ticaretine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin” şeklinde konuştu.