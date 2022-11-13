Rapor yayımlandı... Küresel iflaslar yüzde 19 artacak!

Küresel İflaslar Raporu’na göre, küresel çapta ticari iflaslarda 2022'de yüzde 10, 2023'te ise yüzde 19 artış bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Ticari alacak sigortasında dünya lideri Allianz Trade’in son yayınladığı Küresel İflaslar Raporu’na göre enerji krizi, enflasyona odaklı faiz politikası ve müdahale edilemeyen resesyon iflas dalgasını tetikleyecek. İki yıllık düşüşün ardından, küresel çapta ticari iflaslarda 2022'de yüzde 10, 2023'te ise yüzde 19 oranında geniş tabanlı bir artış bekleniyor.

Raporda enerji krizinin, Avrupa firmaları için hükümetlerin ancak kısmen dengeleyebileceği büyük bir kârlılık şoku anlamına geldiği belirtilirken; firmaların, enerji fiyatlarındaki artışın dörtte birini müşterilerine yansıtabilse bile, güçlerinin ancak yüzde 50’nin altındaki bir fiyat yükselişini yönetmeye yeteceği öngörülüyor. Enerji yoğun sektörlerin endişe verici risklere maruz kalabileceği belirtilen raporda, politika desteğinin önemine ve enerjide bir tavan fiyat belirlemenin gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Karlılığa en büyük darbenin enerjiden geleceği ifade edilirken, elektrik kesintisi senaryosu durumunda Birleşik Krallık'ta 42.000, Fransa'da 18.700 ve Almanya'da 28.400 şirketin batma riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre analiz edilen ülkelerin yarısı, 2022 yılının ilk yarısında ticari iflaslarda çift haneli artışlar kaydetti. Bu artışın üçte ikisi İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre’deki KOBİ'lerden kaynaklanırken; ABD, Çin, Almanya, İtalya ve Brezilya uzun süredir devam eden düşük iflas seviyelerini koruyor. Avrupa'da sektörlerin yüzde 60'ında iflasların yeniden boy gösterdiği belirtilen raporda gıda, konaklama, imalat ve B2C hizmetleri sektörlerinde şimdiden pandemi öncesi iflas seviyelerine dönüldüğü ifade ediliyor. Ticari iflaslarda en çok artış kaydeden sektörler ise ulaşım, inşaat, B2C hizmetleri ve imalat olarak öne çıkıyor.

2023 yılında iflasların Fransa'da yıllık yüzde 29 artışla 53 bin, Birleşik Krallık'ta yüzde 10 artışla 27 bin, Almanya'da yüzde 17 artışla 17 bin, İtalya'da ise yüzde 36 artışla 10 bin 900 vakayı aşması öngörülüyor.