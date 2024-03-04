Ramazanda tüm ürünlerde fiyatları sabitleyecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ramazan ayı kampanyası kapsamında tüm kooperatif market satış noktalarında 5 Mart ile 14 Nisan tarihlerinde fiyatları sabitleyeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.

Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.