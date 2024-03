Ramada Plaza By Wyndham İstanbul Tekstilkent'e bir ödül daha

2024 Wyndham EMEA SUMMIT’te düzenlenen ‘’Hotel Of The Year 2023’’ ödülünü Ramada Plaza By Wyndham İstanbul Tekstilkent adına otelin Genel Müdürü Deniz Erçekin aldı.İSTANBUL (İGFA) - Tecrübesi ve hayata geçirdiği yatırımlarla Türkiye’nin köklü kurumları arasında yer alan İlbak Holding’in turizm alanındaki ilk projesi Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Tekstilkent sektörünün en prestijli ödülü olan ‘’Hotel Of The Year 2023’’ ödülüne layık görüldü.

Üstün hizmet kalitesiyle eşsiz bir konaklama imkânı sunan, misafirlerini kusursuz bir şekilde ağırlayan Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Tekstilkent, yüksek konfora sahip ve ferah tasarımlı 322 odası ile hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı ve toplu ulaşıma yakınlığı ile avantajlı bir lokasyonda hizmet veren otel, iş seyahati yapan profesyoneller için de avantajlı bir seçim oluyor.

Ramada Plaza By Wyndham İstanbul Tekstilkent’in Genel Müdürü Sn. Deniz Erçekin, katıldığı törende ‘’HOTEL OF THE YEAR 2023’’ ödülünü alırken ‘Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu prestijli ödülleri almak için turizm sektöründe her zaman en iyisini üretmek için çalışacağız.’ ifadesinde bulundu.

Hotel Of The Year ödül törenine katılan Ramada Plaza By Wyndam İstanbul Tekstilkent Genel Müdürü Deniz Erçekin, törende hizmet kalitesi yaklaşımlarını ve müşteri memnuniyetine verdikleri önemi vurgulayarak ekibine teşekkürlerini belirtip ödüllerini yine tüm ekip adına teslim aldığını belirtti.

Aynı zamanda ISO 50001, Sürdürülebilir Turizm, Sıfır Atık, Yeşil Yıldız, Wyndham Green sertifikalarına da sahip olan otel, 2021 ve 2022 yıllarında da art arda “Best Of Ramada” ödüllerini de almıştı.