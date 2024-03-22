PwC Türkiye, yeni ortaklarıyla kadrosunu güçlendiriyor

Vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanında yaptığı yatırımlarla her geçen gün büyüyen PwC Türkiye büyüme yolculuğuna sekiz yeni şirket ortağı ile devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 151 ülkede 364 binden fazla çalışanıyla hizmet veren PwC Global’in bir parçası olan PwC Türkiye, vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanlarında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaklaşık 2800 kişilik profesyonel kadrosu ile 43 yıldır iş dünyasına hizmet veren PwC Türkiye, hizmet alanlarını daha da güçlendirmek için sekiz iş ortağının atamasını gerçekleştirdi. Şirket ortağı sayısı yeni atamalarla birlikte 74’e yükseldi.

Yeni atamalarla PwC’de bugüne kadar farklı görevlerde bulunan Hasan Erhan Dursun Danışmanlık Hizmetleri, Ali Yörük, Gökçe Yaşar ve Muratcan Aksoy Denetim Hizmetleri; Ali Bedirhanoğlu Dijital Hizmetler ve Merih Tümkaya Vergi Hizmetleri şirket ortaklığına kabul edildiler. Teknoloji ve siber güvenlik alanında derin deneyime sahip Ulvi Cemal Bucak Dijital Hizmetler bölümüne ve vergi alanında hem kamu hem de özel sektörde uzun yıllar çalışmış olan Sedat Kurdoğlu Vergi Hizmetleri bölümüne şirket ortağı olarak katıldı.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, yeni şirket ortağı atamaları ile ilgili şunları söyledi:

“PwC olarak çalışmalarımızı güven inşa etmek, sürdürülebilir sonuçlar elde etmek ve önemli sorunlara çözüm üretmek hedefi ile sürdürüyoruz. Türkiye’de faaliyete geçtiğimiz 1981 yılından bu yana her yıl daha da büyüyor, uzman ekibimizle müşterilerimize sunduğumuz nitelikli hizmetlerimiz ve çözümlerimizle ülkemizin ekonomik gelişimine ve nitelikli istihdamına çok yönlü katkılarda bulunuyoruz. Bugüne kadar önemli başarılara imza atan sekiz arkadaşımızın PwC Türkiye şirket ortağı olarak başarılarını daha yükseklere taşıyacaklarına, değerlerimiz ve önceliklerimiz doğrultusunda çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum nezdinde güveni artırmamıza ve sürdürebilir sonuçlar üretmemize büyük katkılar sağlayacaklarına inancım tam.”

PWC TÜRKİYE’NİN YENİ ŞİRKET ORTAKLARI

Danışmanlık Hizmetleri:

Hasan Erhan Dursun

PwC Türkiye'ye 2017 yılında katılan Hasan Erhan Dursun, Danışmanlık Hizmetleri altında çok sayıda müşteriye stratejiden uygulamaya uçtan uca ticari dönüşüm hizmeti sundu. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde öğrenciyken girişimcilikle başladığı 20 yıla yaklaşan kariyerinde İspak Ambalaj, Arçelik-LG ve QNB Finansbank'ta stratejik rollerde görev aldıktan sonra 2013 yılında Accenture'da danışmanlık kariyerine adım attı. Şirket ortağı olarak yeni rolünde yine "dönüşüm" teması altında müşterilerine ticari dönüşüm hizmetleri sunmaya devam edecek olan Dursun, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler odağında teknoloji çözümlerinin geliştirilmesine ve PwC Türkiye’nin Salesforce ile ilişkilerine liderlik edecek.

Denetim Hizmetleri:

Ali Yörük

2008 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan Ali Yörük, aynı yıl PwC Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri bölümüne katıldı ve 2011-2012 yıllarında PwC Londra ofisinde görev aldı. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinde geniş denetim tecrübesine sahip olan Ali Yörük, Perakendecilik ve Tüketiciye Yönelik Ürünler ve Sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarının denetiminde tecrübe sahibidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Konsolidasyon konularında deneyimli olan Yörük, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetçi lisanslarına sahiptir. PwC Türkiye Sürdürülebilirlik Platformu’nun üyesi olan Yörük, şirket bünyesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Güvence projelerine de liderlik ediyor ve küresel çalışma gruplarında aktif rol alıyor.

Gökçe Yaşar

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Gökçe Yaşar Temel, aynı yıl PwC Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri Finansal Hizmetler bölümüne katıldı. Banka, sigorta ve diğer finansal kuruluş denetimlerinde ve danışmanlık projelerinde deneyim kazanan Yaşar, UFRS, SPK, BDDK ve sigortacılık mevzuatına uygun raporların hazırlanması ve denetlenmesinde uzmanlaştı. Denetim ve danışmanlık tecrübesinin yanı sıra PwC Türkiye Hazine İşlemleri Danışmanlık Hizmetleri Liderliğini sürdüren Gökçe, türev enstrümanlar ve riskten korunma muhasebesi konularında geniş tecrübesiyle bu alanda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdi. Gökçe Yaşar, SMMM ünvanına ve KGK, SPK ve sigortacılık denetim lisanslarına sahip.

Muratcan Aksoy

2008 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Muratcan Aksoy, aynı sene PwC Türkiye Bağımsız Denetim Hizmetleri bölümüne katıldı. Taşımacılık, lojistik ile perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin denetimlerinde uzmanlaşan Aksoy aynı zamanda PwC Türkiye Denetim ve Güvence Standartları Ekibinde görev aldı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, halka arz, borçlanma araçları ihracı, işletme birleşmeleri, konsolidasyon ve enflasyon muhasebesi konularında önemli tecrübe sahibi olan Muratcan Aksoy, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetçi Lisanslarına sahip.

Dijital Hizmetler:

Ali Bedirhanoğlu

2004 yılında ABD’deki Stevens Institute of Technology'den Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Ali Bedirhanoğlu iş hayatına 2007 yılında SAP danışmanı olarak başladı. Çeşitli sektörlerde teknoloji ve süreç dönüşüm projelerinin yönetiminde görev alan Bedirhanoğlu, 2012 yılında PwC'ye katıldı. ERP dönüşüm ekibinin lideri olarak, otomotiv, metal, hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerine odaklanan Bedirhanoğlu, stratejiden uygulamaya kadar operasyonlar ve analitik çözümleri alanında kapsamlı projelerin yönetimini üstlendi.

Ulvi Cemal Bucak

1997 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Ulvi Cemal Bucak kariyeri boyunca danışmanlık, finans, telekom ve enerji başta olmak üzere birçok sektördeki kurumlarda bilişim, siber güvenlik, risk yönetimi ve teknoloji yönetimi gibi alanlarında görevler aldı. Yüksek lisans eğitimini ABD’de MIS (Bilgi Sistemleri Yönetimi) alanında tamamlayan Ulvi Cemal, bu ülkedeki kariyeri sırasında Fortune 500 firmaları için önemli projeler yürüttü. 2010 yılında Türkiye’ye dönerek telekom sektöründeki CISO, global danışmanlık ve teknoloji firmalarında siber güvenlik ve teknoloji risk yönetimi danışmanlık hizmetlerinden sorumlu ülke liderliği ve bölgesel rollerde görev aldı. Siber risk yönetimi, strateji geliştirme, yönetilebilir hizmetler, iş geliştirme, güvenlik operasyon ve mimari konularında uluslararası deneyim ve tecrübeye sahibi olan Bucak birçok uluslararası konferans ve platformda konuşmacı ve eğitimci olarak yer aldı.

Vergi Hizmetleri:

Merih Tümkaya

PwC Türkiye'ye 2021 yılında Vergi Direktörü olarak katılan Merih Tümkaya, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Tümkaya özellikle yerli ve yabancı şirketlere tam tasdik, vergi danışmanlığı, finansal ürünlerin vergilendirmesi, uluslararası vergilendirme, FATCA/CRS danışmanlığı, transfer fiyatlandırması gibi alanlarda yaklaşık 17 yıllık tecrübeye sahiptir. Aynı zamanda kariyeri boyunca birçok satın alma ve birleşme projesinde vergi danışmanlığı hizmetleri veren Tümkaya, vergi ve danışmanlık tecrübesinin yanı sıra SMMM lisansı sahibidir.

Sedat Kurdoğlu

1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Sedat Kurdoğlu, 2024 yılında PwC Türkiye Vergi Hizmetleri bölümüne ortak olarak katıldı. 1999 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlayan Kurdoğlu, Vergi Denetim Kurulu Büyük Mükellefler ile Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıklarında çalıştı. 2009-2011 yılları arasında Boston University Finans Bölümünde yüksek lisans yapan Kurdoğlu, Maliye Bakanlığından 2013 yılında Vergi Başmüfettişi unvanıyla ayrıldı. 25 yılı bulan mesleki hayatında üretim, finans, kimya, havacılık ve ilaç sektörlerindeki birçok firmanın vergi denetim, tasdik ve danışmanlık hizmetlerini yürüten Kurdoğlu, Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip.