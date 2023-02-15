PTT, 40 mobil aracıyla bölgede bankacılık hizmeti veriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sağladığı olanaklar ve oluşturduğu hizmet ağı ile depremden etkilenen vatandaşlara destekleri ulaştırmaya devam ediyor. 40 mobil aracıyla vatandaşlara bölgede bankacılık hizmeti de veriyor.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ asrın felaketinde sunduğu hizmetler ve sağladığı imkânlar ile depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.
Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumları ile iş birliği halinde vatandaşlara hizmet ulaştıran PTT AŞ, bu süreçte büyük bir rol üstleniyor.
İlk olarak bölgede bulunan vatandaşların bankacılık işlemlerinde yaşadıkları sorunlara odaklanan şirket, deprem bölgesinde bulunan ATM’lere nakit ikmal işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 7 Şubat'ta başlayan "Sosyal Yardım Ödemeleri"nin vatandaşlar tarafından alınabilmesini sağlayan PTT AŞ, vatandaşlarımızın yaşayacağı mağduriyetlerin de önüne geçiyor.
Öte yandan PTT AŞ, depremzede vatandaşların bankacılık işlemlerini devam ettirebilmesi için Mobil PTT Araçlarıyla depremden etkilenen 10 ilde hizmet veriyor.
Bu kapsamda Adana’da 1, Adıyaman’da 5, Diyarbakır’da 3, Elazığ’da 1, Gaziantep’te 7, Hatay’da 6, Kahramanmaraş’ta 7, Malatya’da 2, Osmaniye’de 4 ve Şanlıurfa’da 4 mobil araç ile vatandaşlara hizmet sağlıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9