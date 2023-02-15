PTT, 40 mobil aracıyla bölgede bankacılık hizmeti veriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, sağladığı olanaklar ve oluşturduğu hizmet ağı ile depremden etkilenen vatandaşlara destekleri ulaştırmaya devam ediyor. 40 mobil aracıyla vatandaşlara bölgede bankacılık hizmeti de veriyor.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ asrın felaketinde sunduğu hizmetler ve sağladığı imkânlar ile depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurumları ile iş birliği halinde vatandaşlara hizmet ulaştıran PTT AŞ, bu süreçte büyük bir rol üstleniyor.

İlk olarak bölgede bulunan vatandaşların bankacılık işlemlerinde yaşadıkları sorunlara odaklanan şirket, deprem bölgesinde bulunan ATM’lere nakit ikmal işlemleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 7 Şubat'ta başlayan "Sosyal Yardım Ödemeleri"nin vatandaşlar tarafından alınabilmesini sağlayan PTT AŞ, vatandaşlarımızın yaşayacağı mağduriyetlerin de önüne geçiyor.

Öte yandan PTT AŞ, depremzede vatandaşların bankacılık işlemlerini devam ettirebilmesi için Mobil PTT Araçlarıyla depremden etkilenen 10 ilde hizmet veriyor.

Bu kapsamda Adana’da 1, Adıyaman’da 5, Diyarbakır’da 3, Elazığ’da 1, Gaziantep’te 7, Hatay’da 6, Kahramanmaraş’ta 7, Malatya’da 2, Osmaniye’de 4 ve Şanlıurfa’da 4 mobil araç ile vatandaşlara hizmet sağlıyor.