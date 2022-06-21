Prosumer 2022'de Türk Prysmian solar teknolojilerini tanıttı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapındaki lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Prosumer2022: Üreten Tüketiciler Kongresi ve Fuarı’nda, solar kablo çözümlerini ve teknolojilerini sergiledi.ANKARA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, bu yıl 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Prosumer2022 Fuarı’na katıldı. Fuarda, güneş enerjisi alanında öne çıkan yeni teknolojiler ve çözümler tanıtıldı.

Ankara Congresium’da gerçekleşen Prosumer2022 Fuarı’nda güneş enerjisi sektörünün önde gelen oyuncuları, kamu kurumları ile kurumsal elektrik tüketicileri bir araya geldi.

200’ü aşkın katılımcıya ve bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda üretim yapılan her alanda yer alan sürdürülebilirlik bakış açısını yansıttıklarını kaydeden Türk Prysmian Kablo CEO’su Ülkü Özcan, yenilikçilik, teknoloji, Ar-Ge ve verimlilik başlıklarını da vurgulayarak solar enerjiye dönük çözümlerimizi sektörle buluşturduklarını söyledi.

Fuar kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Türk Prysmian Kablo Endüstriyel Satış Direktörü Mert Erden ise, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, enerji depolama, elektrikli ulaşım gibi pek çok konunun üzerinde durarak, Türk Prysmian'ın güneş enerjisi alanındaki çözümlerini, doğru solar kablo seçimindeki kritik noktaları, solar kablo performansının güneş enerjisi santralinin verimliliğine etkisini ve şirketin bu alandaki sürdürülebilirlik stratejisini katılımcılarla paylaştı.