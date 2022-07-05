Promosyon sektörüne yön verecek fuar 8-11 Eylül'de İstanbul'da

Yurt içi ve yurt dışından promosyon firmaları, kurumsal tanıtım ve reklam ürünlerine dair tüm yeni trend tasarımlarını Eylül ayında düzenlenecek "Promogift İstanbul" özel bölümünde görücüye çıkaracak.İSTANBUL (İGFA) - Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul ile eş zamanlı olarak 8-11 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek Promogift İstanbul 2022 için geri sayım başladı.

80 ülkeden 3 bin 500’ü aşkın yurt dışı satın almacının beklendiği organizasyon, Türkiye promosyon sektörünün ihracatına doğrudan katkı sağlamayı ve yerli firmaların, milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip global promosyon pastasından daha fazla pay almasını hedefliyor.

Organizasyonda; başta geri dönüşümlü ürünler olmak üzere, kurumsal tanıtım ürünleri, promosyon baskı sistemleri, kurumsal tekstil ürünleri, hediyelik eşya ürünleri, kırtasiye ve ofis aksesuarları, teknoloji ve elektronik eşyalar ile matbaa ürünleri bir arada sergilenecek.

Fuar, 2023 yılında ayrı bir organizasyon olarak fuar takvimindeki yerini almayı planlıyor.