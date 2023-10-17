PROMOGIFT İstanbul'a ziyaretçilerden tam not

Promosyon sektörünün bütün paydaşlarını uluslararası ölçekli bir fuar altında buluşturma hedefiyle yola çıkan PROMOGIFT İstanbul’u, 4 gün boyunca 5 bin 31 profesyonel takip etti.İSTANBUL (İGFA) - Her sektörden ve her ölçekten tüm işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik tanıtım ve promosyon çözümleri sunan PROMOGIFT İstanbul, bu yıl ilk kez ayrı bir fuar olarak düzenlendi.

Türkiye’nin yanı sıra onlarca farklı ülkeden de doğrudan satın almacıları ağırlayan fuara en çok yabancı ziyaretçi sırasıyla Gürcistan, Bulgaristan, KKTC, Afganistan, İspanya, İtalya, Libya, Almanya, Arnavutluk ve Irak’tan geldi.

Toplam ziyaretçi sayısını yüzde 46 arttırmayı başaran fuarın, katılımcı ve ziyaretçileri, PROMOGIFT İstanbul 2023’ten oldukça memnun ayrıldı.

Promosyon sektörünün Tüyap Beylikdüzü’ndeki sonraki buluşması 31 Ekim – 03 Kasım 2024 tarihlerinde olacağı kaydedildi.