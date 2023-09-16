PROMOGIFT İstanbul 2023, 21 Eylül’de başlıyor

PROMOGIFT İstanbul, 21 Eylül’de ilk kez Tüyap Beylikdüzü’nde kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Promosyon sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası ölçekli bir fuar altında buluşturmayı hedefleyen PROMOGIFT İstanbul, yurt içi ve yurt dışından 4 binin üzerinde doğrudan satın almacıyı ağırlayacak. Çoğunluğu yerli üretici 100’ün üzerinde markanın katılacağı fuarda; “Kurumsal Tanıtım Ürünleri”, “Promosyon Baskı Sistemleri”, “Kurumsal Tekstil Ürünleri”, “Hediyelik Eşyalar”, “Kırtasiye & Ofis Aksesuarları”, “Teknoloji & Elektronik Eşya”, “Matbaa Ürünleri” ve “Geri Dönüşümlü Ürünler” ana kategorilerinde binlerce yeni ürün bir arada sergilenecek.

Tarsus Türkiye ile birlikte ilkini gerçekleştirecekleri PROMOGIFT İstanbul 2023 fuarının Türk promosyon sektörü için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Fuar katılımcıları, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce satın almacıyla kendi standlarında bir araya gelerek, ürün ve yeniliklerini ilk elden tanıtma fırsatı bulacak. Böylece yeni siparişler alabilecek, avantajlı satın alma anlaşmaları yapabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekli ticari işbirlikleri gerçekleştirebilecekler. PROMOGIFT İstanbul, yılsonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat hedefleyen sektörümüz için önemli bir sıçrama adımı olacak” dedi.