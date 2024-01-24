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Prof. Dr. Yusuf Dinç: Merkez Bankası ters köşe yapmayacak

EKONOMİ 24.01.2024, 11:17
Prof. Dr. Yusuf Dinç: Merkez Bankası ters köşe yapmayacak

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih, ekonomiyi yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyen faiz kararları öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Peki, TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı kaç baz puanda artacak?GülsümYILDIRIM / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) -  Yurt içinde de enflasyonla mücadele için birçok para ve maliye politikası adımı atıldı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkardı. Yarın açıklanacak olan TCMB faiz kararına ilişkin anketlerde politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Herkesin merakla beklediği faiz kararı hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yusuf Dinç, beklentilerin artış olması yönünde olduğunu belirterek, “Bu beklentiyi Merkez Bankası oluşturdu. Yarın vereceği kararla da ters köşe yapmayacaktır. Zaten beklentinin aslında 250 baz puan şeklindeki seviyesini de önden ayarlayan Merkez Bankası oldu. Ben hazırladığı beklentiye uygun davranacağını düşünüyorum.” dedi.

“PİYASA UYUMSUZLUKLARA TEPKİ VERİR”

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesinin odağında olduğu iddialara geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklenmişti. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilmesi sonrası, ABD’den gelen Hafize Gaye Erkan da Merkez Bankası’nın başına getirilmişti. İkilinin görevlerine başlamasının ardından ardı ardına gerçekleşen faiz artırımları, yeni bir sürece girildiğinin işaretleri olarak yorumlanmıştı. Başkan Erkan’ın görevden alınmasının spekülasyon aşamasında olduğunu söyleyen Dinç, “Hangi piyasa, hangi gerekçeyle görevden alınacağına bakar. Normalde piyasanın tepki vereceği politika tercihlerinde bir uyumsuzluk olur. Yani siyasi irade ile Merkez Bankası’nın politika tercihlerindeki bir uyumsuzluk nedeni ile görevden alınıyorsa piyasa ona tepki verir.” şeklinde konuştu..

“ORTODOKS POLİTİKA YÜKSEK KUR GETİRMEZ”

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo dün, "Uluslararası Ekonomik Görünüm: Ocak 2024" raporunu yayınladı. Kurlara ilişkin analizlere de yer verilen raporda dolar/TL'nin gerileyeceği öngörüldü. Bankaya göre dolar/TL, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşecek. Raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi. 

Teoriye uygun giderse bu TL’nin değerli TL politikası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yusuf Dinç, “Ucuza ithalat yaparak yani cari açık vererek enflasyonu düşürme politikasıdır. Eğer teoriye uygun giderse adımları doğru olabilir. Nokta atışı söylemek zor ama tahmini yaklaşmış olabilir. En azından bu teori yüksek bir kur seviyesi beklentilerini boşa çıkaracak bir yöne sahiptir. Ortodoks politika yüksek kur getirmez, gerektirmez. Doğrular konusunu yorumlamak için küresel ekonomik değişime referans vermek gerekir. Burada küreselleşmenin sona erdiği ve ekonomik kutuplaşmanın başladığı bir ayrım görüyoruz. Türkiye önce bu başlıkta bir karar vermek zorunda yani kutuplaşmada taraf olup olmayacağına… Daha sonra da politika tercihini ona göre şekillendirmesi gerekiyor. Türkiye’de şu an Batı tandanslı politika uygulaması var. Eğer Türkiye Batı’ya yakın devam edecekse uygulama yanlış olmaz.” ifadelerini kullandı.

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