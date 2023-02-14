Prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV'si yüzde 1'e düştü

Prefabrik yapı ve konteynerleri afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.ANKARA (İGFA) - Karar, bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara, geçici madde eklendi.

Buna göre, depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmüş oldu.