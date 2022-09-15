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PMS Alüminyum'a Avrupa üyeliği

EKONOMİ 15.09.2022, 12:13
PMS Alüminyum'a Avrupa üyeliği

Alüminyum sektöründe ülkemizin en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, global büyüme yolculuğuna devam ediyor. Firma, Avrupa Alüminyum Birliği’ne üye oldu.BURSA (İGFA) - Alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapan ve sektörün Türkiye’deki en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, global ölçekte hızlı büyümesini sürdürüyor.

 
Firma, alüminyum sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı Avrupa Alüminyum Birliği’ne kabul edilerek, birliğin resmi üyesi oldu. 30 Avrupa ülkesinden 80'den fazla üyesi olan birlik bünyesindeki yassı mamul alanında ikinci, ekstrüzyon alanında ise dördüncü Türk firma oldu.

PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, global büyüme yolculuğunu emin adımlarla sürdürdüklerini kaydetti. Sektörün önemli kuruluşlarından Avrupa Alüminyum Birliği’ne üyelik sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Çağlayan, Türkiye’den sayılı firma yer aldığı böylesine önemli bir oluşumda yer aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde son derece başarılı çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Çağlayan, “Alüminyum profil ve levha üretiminde Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri olarak,‘geleceğin metali’ olan alüminyumu en kaliteli ve en sürdürülebilir şekilde müşterilerimize sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Geleceğe deneyim katıyoruz’ sloganımız ile dünya çapındaki büyümehedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli ve milli üretim önceliğimizle,sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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