Plastik sanayicisine 'Ticaret'ten müjdeli haber

Türk Plastik sektörünün İran’dan kaçak olarak ve hammadde fiyatı ile yurda giren kalitesiz ürünler nedeniyle yaşadığı haksız rekabete Ticaret Bakanlığı’ndan önlem geldi.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve 27 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre, bazı GTİP numaraları ile ithal edilen ürünlere ton başına 3 ilâ 5 bin ABD Doları tutarında Gümrük Kıymeti Bedeli belirlendi.

Buna göre satış bedeli yöntemine göre belirlenemeyen ithal ürünlerin gümrük kıymeti, Türkiye’ye ihraç amacıyla satılarak kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen aynı eşyanın satış bedeli olacak.

Söz konusu tebliği değerlendiren Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer; Avrupa’nın 2’inci, dünyanın 7’inci büyük üretim gücü olan Türk Plastik sektörünün yurt dışı pazarlarda haksız rekabetle karşı karşıya bırakılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Türk sanayicisinin yüksek girdi ve enerji maliyetlerine rağmen üretimini ve ihracatını sürdürdüğüne dikkat çeken Gençer, “Türk sanayicileri olarak bizler uluslararası pazarlarda rekabet etmekten çekinmeyiz. Ancak İran örneğinde olduğu gibi büyük ölçüde kaçak olarak yurda giren, hammadde fiyatına satılan kalitesiz malların ülkemizi istila etmesine de izin vermemeliyiz” dedi.

DEVLET DE VERGİ KAYBINA UĞRUYOR

Haziran ayında Türkiye gündemine taşıdıkları sorun karşısında Ticaret Bakanlığı’nın hızla aksiyon alarak, haksız rekabeti engelleyici kıymet bedeli belirlemesini mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Şener Gençer, 2021 yılında İran menşeli plastik hammadde ve ürün ithalatında miktar bazında yüzde 95, tutar bazında ise yüzde 211 artışın yaşanırken; ithal edilen ürünlerin yüzde 96 gibi çok büyük bölümü Polietilen, Polipropilen, Polistren, PVC gibi temel polimer hammaddelerden oluştuğunu söyledi.

Genel fiyatlar düzeyinin altında kalan, ithalatta ani ve büyük oranlı artış anlamına gelen bu fiyat seviyesi, yerli üreticilerimizi ciddi anlamda baskı altına aldığını belirterek, "Pek çoğu sınırdan kaçak yollarla ve hammadde fiyatından daha düşük fiyatla gelen kalitesiz ürünlerin yarattığı sorun, yerli üreticimizin canını yakıyordu. Ayrıca devletimiz de bu durumdan ciddi vergi kaybına uğruyordu. Sanayicimizin sesini duyan ve yaşadığı haksız rekabeti önleyen Ticaret Bakanlığımız bürokratlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.