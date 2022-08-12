Piyasa beklentileri açıklandı... Dolar kuru yıl sonunda 19,65 TL!

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, ileriye yönelik enflasyon, faiz, döviz ve büyüme tahminleri belirlendi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Ağustos ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını paylaştı.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 70,60, faiz beklentisi yüzde 14, döviz kuru beklentisi 19,65 lira ve büyüme beklentisi yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1557987107284652033

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 19,65 LİRA

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 lira oldu 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 lira ve 22,03 lira olarak gerçekleşti.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,7

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.