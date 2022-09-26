Pfizer Türkiye, en çekici işverenler arasında

Türkiye'nin En Çekici İşverenler Araştırması'nın sonuçlarını Harvard Business Review Türkiye Dergisi'nde açıkladı.İSTANBUL (İGFA) -Bilim kazanacak anlayışıyla çalışan biyofarma şirketi Pfizer Türkiye, 5 farklı alanda öğrencilerin ve genç profesyonellerin ilk 50 listesine adını yazdırmanın yanı sıra, Tıp/Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında zirveyi yakaladı.

Universum Türkiye'nin En Çekici İşverenler Araştırması, 2022 yılında 90 binin üzerinde katılımcı ile 10'uncu kez gerçekleşti.

59 farklı üniversitede öğrenim gören 63 bin 747 öğrenci ile 27 bin 363 genç ve deneyimli profesyonelin katıldığı araştırma, iş yaşamına dair beklenti ve mesajların nasıl değiştiğini de ortaya koydu.

Pfizer Türkiye'nin En Çekici İşverenler Araştırması'nda elde ettiği sıralamalar ise şöyle:

* Tıp / Sağlık Bilimleri öğrencilere göre ilk 50'de 1. sırada

(geçen yıla göre yerini korudu)

* Profesyonellere göre Tıp / Sağlık Bilimleri ilk 50'de 1. Sırada

(geçen yıla göre yerini korudu)

* Fen Bilimleri öğrencileri arasında ilk 50'de 1. sırada

(geçen yıla göre 1 sıra yükseldi)

* Profesyonellere göre Fen Bilimleri ilk 50'de 2. sırada

geçen yıla göre 1 sıra yükseldi)

* İktisadi ve İdari Bilimler öğrencileri arasında ilk 50'de 29. sırada

geçen yıla göre 7 sıra yükseldi)

* Mühendislik / BT öğrencileri arasında ilk 50'de 36.sırada

geçen yıla göre 10 sıra yükseldi)

* Sosyal bilimler / eğitim / hukuk öğrencileri arasında ilk 50'de 36. sırada

(geçen yıla göre 7 sıra yükseldi)

* Profesyonellere göre Sosyal bilimler / eğitim / hukuk arasında ilk 50'de 32.sırada

geçen yıla göre 1 sıra yükseldi)

Pfizer Türkiye Çalışan Deneyimi Direktörü Seda Tamur Oğralı, araştırmada elde ettikleri başarılı sıralamalarla ilgili yaptığı değerlendirmede başarının en önemli faktörü olan insanı, işin her aşamasında ön plana çıkarmaktan, geleceğin profesyonelleri olan genç yetenekler ve öğrenciler tarafından oylamada seçilmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Pfizer Türkiye olarak en çekici işverenlerden biri olmamıza katkı sağlayan tüm Pfizerlilere de gönülden teşekkür ediyorum" dedi.