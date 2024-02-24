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Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

EKONOMİ 24.02.2024, 20:05
Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklama şöyle:  TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı, başkanımız Pevrul Kavlak, bugün (24 Şubat 2024 Cumartesi günü) yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir.

Merhum Genel Başkanımız için yarın (25 Şubat 2024 Pazar günü) saat 12:00’de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir.

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