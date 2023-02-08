Petrol Ofisi'nden deprem seferberliği

Petrol Ofisi, AFAD ve kamu kurumlarına bila bedelle 5 milyon litrelik akaryakıt ikmal desteği sunacaklarını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, 10 ilde etkili olan depremin ardından, bölgede arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik akaryakıt tedarik süreçlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Terminallerin ihtiyacı sürekli karşılayacak kapasitede çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, "Tankerlerimiz terminallerdeki yakıtı bölgeye taşımak için 24 saat ara vermeksizin yol alıyor.

Bu yöndeki adımlarımızı güçlendirerek artırıyor, bu doğrultuda AFAD'a sunulmak üzere 5 milyon litrelik akaryakıt ikmalini on ilimizdeki istasyonlarımızda otomasyon sistemimizde ihtiyaca göre kademeli olarak tanımlayarak bilabedel gerçekleştiriyoruz" denildi.

Sektörün tüm bileşenlerinin düzenleyici kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tüm imkânlarımızla arama-kurtarma faaliyetlerinin sürekliliği ve depremzede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına seferber olduklarının altı çizilen açıklamada, "Grup olarak Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla AFAD'ın da dahil olduğu 5.600'dan fazla kamu kurumunun yaklaşık 100.000 aracına yakıt ikmali yapıyoruz. Karasal tedarikin yanında en önemli önceliğimiz havalimanlarına JetA1 yakıtını tedarik etmektir. Adana ve Gaziantep'teki ikmal merkezimiz de bu yönde tam kapasite ile hizmet vermektedir. Terminallerimizden deniz yolu ile akaryakıt tedarik operasyonu kapsamında gemilerimiz kesintisiz olarak faaliyettedir. Petrol Ofisi olarak, depremin etkilerine karşı kamu ve özel sektörden tüm paydaşlarımızla birlikte giriştiğimiz seferberliği sürdürmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.