Son Dakika
Petrol fiyatı rekor kırdı
EKONOMİ 02.09.2023, 10:12
Brent petrolün varil fiyatı, arz kesintisi beklentileri nedeniyle 88,92 dolara yükseldi.
İSTANBUL (İGFA) – Rusya ve Suudi Arabistan’ın arz kesintilerine devam edeceği beklentisi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 88,92 dolara yükseldi.
Geçen yıl Kasım ayından buyana en yüksek seviyelere ulaşan Brent petrolün varil fiyatının akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Rizespor
|4
|7
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Trabzonspor
|4
|6
|4. Hatayspor
|3
|5
|5. Sivasspor
|3
|5
|6. Konyaspor
|3
|5
|7. Alanyaspor
|3
|5
|8. Kayserispor
|3
|5
|9. Kasımpasa
|4
|5
|10. Galatasaray
|2
|4
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Kocaelispor
|4
|6
|7. Bandırmaspor
|3
|5
|8. Sakaryaspor
|3
|5
|9. Bodrumspor
|3
|4
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
|3
|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Everton
|3
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Athletic Bilbao
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Valencia
|3
|6
|9. Rayo Vallecano
|3
|6
|10. Real Betis
|3
|4
|11. Celta Vigo
|4
|4
|12. Getafe
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|3
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü