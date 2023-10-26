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Perakende ticarette güven azaldı

EKONOMİ 26.10.2023, 10:17
Perakende ticarette güven azaldı

Ekim ayına ilişkin Güven Endeksleri verilerine göre hizmet sektörü yüzde 0,5, inşaat sektörü yüzde 0,09 artış gösterirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalma yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ne ilişkin Ekim ayı verilerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

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