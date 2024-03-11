Perakende satışlar yükseldi
Ocak ayında Ticaret Satış Hacmi yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılının ilk ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ticaret satış hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azaldı.
Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.
Söz konusu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış kaydetti.
Ticaret satış hacmi Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalırken, aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azalış gösterdi. Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 yükseldi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. A.Demirspor
|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
|32
|15. Ankaragücü
|29
|30
|16. Hatayspor
|29
|30
|17. Karagümrük
|29
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Keçiörengücü
|26
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|27
|40
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|27
|32
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|27
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|27
|9