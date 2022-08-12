Perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin 'Perakende Satış Endeksleri'ni açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık oranda ise yüzde 0,7 azalırken; cari fiyatlarla perakende ciro Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 203,6 arttı.

Perakende ciro sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), TÜİK'in Haziran ayı tablosuna şöyle yansıdı: