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Pazarcının çilesi bitiyor

EKONOMİ 04.12.2023, 06:50
Pazarcının çilesi bitiyor

Üniversite Caddesi’nde yılardır açık bir şekilde kurulan pazar yeri, pazarcı esnafının yazın sıcak havalarda kışın da soğuk havalarda sorun yaşamasına neden oluyordu. Ayrıca pazarın kurulduğu alanın engebeli olması da tezgah kurarken pazarcı esnafını zorluyordu. Büyükşehir Belediyesi, esnafın yaşadığı sıkıntının sona ermesi için kapalı pazar yeri inşasında sona yaklaşıldı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nin Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi’nde yapımını sürdürdüğü kapalı pazar yeri projesinde sona gelindi. Pazarcı esnafının ve vatandaşların talebi üzerine projelendirilen ve bir süredir yapımı süren pazar yerinin kısa süre içerisinde kullanıma açılması planlanıyor.

Pazarcı esnafının yıllardır çektiği çile sona eriyor

Üniversite Caddesi’nde yılardır açık bir şekilde kurulan pazar yeri, pazarcı esnafının yazın sıcak havalarda kışın da soğuk havalarda sorun yaşamasına neden oluyordu. Ayrıca pazarın kurulduğu alanın engebeli olması da tezgah kurarken pazarcı esnafını zorluyordu. Büyükşehir Belediyesi, esnafın yaşadığı sıkıntının sona ermesi için kapalı pazar yeri inşa etti. Kapalı alan yapılana kadar farklı bir noktada Pazar açan esnaf, inşa edilen alandan son derece memnun ve açılacağı günü bekliyor. Yapılan pazar yeri, vatandaşların da pazar alışverişini korunaklı bir alanda, rahatça yapabilmesi için imkan sunacak. Pazar yerinin yapımında özel gereksinimli bireylerin erişimi de göz ardı edilmedi.

Çakmak: “80 tezgah hizmet verecek”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Doğu Çakmak, pazar yeri hakkındaki teknik bilgileri paylaştı. Çakmak, vatandaşların ve pazarcıların talebi üzerine projeye başlandığını belirterek, “150 metre uzunluğunda, en az 80 tezgah ile pazarcıların hizmet vereceği büyüklükte kapalı bir pazar yeri. Aynı zamanda bu kapalı pazar yerine hizmet edecek olan bir de idari bina bulunuyor. İçerisinde kadın, erkek tuvalet,  kadın, erkek mescit, yönetim ve zabıta odasının bulunduğu 82.5 metrekare büyüklüğünde bir yapı olacak” dedi.

“Vatandaşlar daha rahat alışveriş yapacak”

Çakmak, proje sayesinde vatandaşların da daha rahat alışveriş yapabileceğini ifade ederek, “Halihazırda eski usullerle kurulan pazarın yerine; pazarcıların satışlarını olumsuz hava şartlarından korunarak, vatandaşların da alışverişlerini daha rahat yapabilecekleri bir yer olacak. Aynı zamanda semtin bir parçası olan bu alanı modern bir görünümde kentimize kazandırmayı amaçladık. Kısa süre içerisinde hizmete açılmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Batur: “Hem esnaf hem de halk için büyük avantaj”

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, yapılan pazar yeri için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkür etti. Bölgeye yakışan modern bir yapı olduğunu söyleyen Batur, “Kapalı pazar alanı; yazın sıcağına, kışın da soğuğuna, yağmuruna karşı esnaf ve ilçe halkı için büyük bir avantaj. Burada yazın esnaf arkadaşlarımız gerçekten çadırın altında sıcaktan bunalıyordu. Kışın da bu mahallenin halkı yağmurdan, çamurdan pazara inemiyordu. Ama şu an bunun hem mahalle halkına hem de esnafımıza gerçek anlamda çok büyük bir katkısı oldu” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız pazarcı esnafına gerçekten değer veriyor”

Batur, Başkan Seçer’in desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini belirterek, “Esnafımıza, halkımıza verdiği değerden dolayı Sayın Vahap Seçer Başkanıma teşekkür ediyorum. Sahada en çok gezen başkan, esnafın kalbine en çok dokunan başkan. Pazar yerlerine gelip vatandaşı dinleyen bir başkan olarak kendisini takdir ediyoruz. Kendisi pazarcı esnafına gerçekten değer veriyor” diye konuştu.

“Yağmur yağınca çadırlar çöküyordu”

Yaklaşık 23 yıldır pazarcılıkla uğraşan ve açık pazar yerinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan Mehmet Acar, “Sıkıntımız bu çadırlardı. Hem müşteri için hem bizim için kışın çok sıkıntılı oluyordu. Yağmur yağdığı zaman hepsi çöküyordu. Böyle harika oldu, çok güzel olmuş. Hem esnaf adına hem de bütün pazarcılar adına Başkanıma çok teşekkür ederim” dedi.

Metin Gürkan ise 20 yıldır pazarcı esnafı. Gürkan, pazar yerinin kendilerini olumsuz hava şartlarından kurtaracağını belirterek, “Bu pazar yeri bayağı açıktı. Rezillikti. Yeni yapılanın avantajı üstünün kapalı olması. Yazın sıcaktan, kışın yağmurdan koruyacak. Başkanımız bizi düşünmüş, kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. 

“Bize çok güzel bir yer bize yapmış”

33 yıldır pazarcılık yapan Cahit Barman, pazar yerinin bitmesini sabırsızlıkla beklediğini aktararak, “Çok güzel, memnunum. Başkanımıza teşekkür ederim. Bize çok güzel bir yer yapmış. Yağmur vurmayacak, güneş vurmayacak, çadır kurmayacağız, bizim için daha iyi” dedi.

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