Pasaport ücretlerine ne kadar zam gelecek?

Son zamanların ardından gözler pasaport zamlarına çevrilirken, pasaport harç ücretlerine yüzde 100’ün üzerinde zam beklentisi oluştu.ANKARA (İGFA) - PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ 2022 NE KADAR?

2022 yılında pasaport harçlarında fiyatlar;

Pasaport defteri 180 liradan 225 liraya,

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,

2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,

3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselmişti.

ÜFE'ye göre belirlenen vergi, harç ve cezalara da 2023 yılı itibariyle tarihi zam gelebilir.

Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üretici enflasyonu "sıfır" olarak açıklansa dahi 2023 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 110'u geçmesi bekleniyor. Buna göre, 1 yıllık pasaport ücreti 945 TL, 4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 3 bin 103 lira olacak.