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Papara, SuperMassive'i satın aldı

EKONOMİ 29.12.2023, 10:32
Papara, SuperMassive'i satın aldı

Papara, 2020'den bu yana sponsoru olduğu Papara SuperMassive espor kulübünü satın aldı.İSTANBUL (İGFA) - Papara, 2016'da kurulan ve yedi yıla farklı espor branşlarında 19 şampiyonluk sığdıran espor kulübü Papara SuperMassive'e 2020'de sponsor olmuştu. 2023 itibarıyla tamamlanan anlaşma, Türkiye’de kurumsal düzeyde yapılmış ilk espor satın alması oldu.

Esporun yükselişte olan bir branş ve gelişen bir ekonomi olduğuna, dünyada kurumsal espor kulübü satın almalarına sık rastlandığına dikkat çeken Papara CEO'su Emre Kenci, “Espor bir endüstri. Gençlere umut veren, bir kariyer imkânı sağlayan bir spor dalı. Biz bu alanın çok büyüyeceğine inanıyoruz ve büyümesi için gerek tesis gerek altyapı anlamında pek çok yatırım planlıyoruz. Espor alanında kurumsal yatırımların dünyada birçok örneği var ama bunu Türkiye'de ilk kez, Türkiye'nin espordaki 'rüya takımı' olma vizyonuyla kurulmuş SuperMassive satın almasıyla Papara yaptı. Bu yatırımları artırarak sürdüreceğiz ve çok iyi dönüşler alacağımızdan da eminim” dedi.

Ödemeler menüsünde sunduğu Oyun & Dijital Kod adımıyla video oyuncuların League of Legends, PUBG, Apex Legends gibi çok sayıda oyun için dijital kod alabilmesine olanak tanıyan Papara, Haziran 2023 itibarıyla Yayıncı Hesabı adını verdiği ürününü de duyurmuştu. Twitch yayıncılarının takipçilerinden Papara üzerinden kolayca destek ve bağış almasını sağlayan bu oyun odaklı çözüm, kısa sürede 1.000’i aşkın Twitch yayıncısı tarafından kullanılmaya başlandı. Ayrıca Papara, “Oyun varsa, Papara” mottosunu sahiplenerek, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2023'e büyük bir stantla katılmış ve dört gün boyunca standında 40 bini aşkın ziyaretçi ağırlamıştı.

"PAPARA SUPERMASSİVE’İ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ”

Satın alma anlaşmasının ardından Türkiye spor ve espor ekosisteminin yakından tanıdığı Bora Koçyiğit, Papara SuperMassive’in CEO’su olarak görevlendirildi. Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Bora Koçyiğit, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinin espor sektörüyle tanıştırılmasında ve bu kulüplerin espor takımlarının kurulmasında öncü rol üstlenmişti.

Papara’nın uzun zamandır espor ekosistemine desteğiyle öne çıkan bir marka olduğunu kaydeden Papara SuperMassive CEO’su Bora Koçyiğit, “Bu satın almayla birlikte, bundan böyle SuperMassive'in olduğu her yerde Papara da olacak. ‘Oyun varsa, Papara’ söylemiyle oyuncunun ve esporcunun yanında olan Papara, en önem verdiği hedef kitle olan Z kuşağıyla, onların en çok zaman geçirdikleri noktalarda daha fazla temas edebilme şansı yakalayacak. Aynı zamanda Türkiye'de ve uluslararası ölçekte çok güçlü bir büyüme potansiyeli olan espor sektöründe yapılan bu büyük kurumsal yatırım, bu alana yatırım yapmak isteyen diğer markalar için bir öncü niteliği taşıyacak. Yeni haliyle Ocak 2024 itibarıyla açılacak olan ve Avrupa'nın en büyük espor merkezi unvanını taşıyan Gamer Hub'da yapılacak etkinliklerle, espor kültürü geliştirilecek ve Türkiye çapında yayılması sağlanacak” ifadelerini kullandı.

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