Papara e-spor takımı satın alıyor

E-spor alanındaki izlenme oranlarını çok yakından takip ettiklerini belirten Papara CEO’su Emre Kenci, e-spor alanına yatırım yapmaya karar verdiklerini ve önümüzdeki günlerde bir e-sport takımını satın alacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Papara CEO'su Emre Kenci, konuyla ilgili yakında duyuruyu yapacaklarını söyledi.

e-spor alanında izlenme oranlarını yakından takip ettiklerini ve bu alana çok inandıklarını belirten Kenci, var olan ürünleri daha kullanıcı dostu hale getirip tüketiciye sundukları belirterek, bunu sadece para transferi, ödemeler değil menkul kıymetler, sigorta gibi alanlarda da yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’de sigorta poliçelerinin hala yüzde 70’nin fiziksel ortamda kesildiğini belirten Kenci, “Biz bunu da dijitalleştirmek istiyoruz. Finansal kapsayıcılığı biz aslında böyle geliştiriyoruz” dedi.