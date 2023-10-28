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PANKOBİRLİK'ten 100'üncü yıl mesajı

EKONOMİ 28.10.2023, 13:49
PANKOBİRLİK'ten 100'üncü yıl mesajı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Ülke olarak; bağımsız ve üretim gücüne sahip bir Türkiye olmamızın yegâne başlangıcı olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet, sonsuza kadar sürecek bağımsızlığımızın tescilidir. Cumhuriyet özgürlüktür, demiryoludur, şeker fabrikalarıdır, kalkınmadır, bağımsızlıktır, Anadolu’nun aydınlanmasıdır” dedi.

“Milletin omuz omuza verdiği mücadele ile hedef birliğini gerçekleştirerek kurduğu Cumhuriyet, genlerinde bağımsızlık şifrelerini taşıyan yüce halkımız tarafından ilelebet korunacaktır” diyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Milletimiz Cumhuriyet idaresindeki 100 yılda büyük işler başardı. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başlayan göz kamaştırıcı kalkınma hamleleri, ülkenin her yerinde temelleri atılan fabrikalar, işletmeler, sanayi ve savunma teknolojilerindeki gelişmeler, ülke halkının her türlü zorluktan, birlik ve beraberlik içinde çıktığının en önemli göstergesi olmuştur. Cumhuriyetimizin yüzüncü şeref yılımızda, geçmişte başardıklarımızdan güç alarak daha büyük başarıları taçlandırmaya devam edeceğiz. Vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan bir çiftçi kuruluşu olarak bizler, Cumhuriyetimizin 100 yıl önce başlattığı umutla, aydınlanma ile daha çok üreterek ve daha çok ürettirerek Cumhuriyetimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “29 EKİM 1923, binlerce yıllık köklü devlet geleneğiyle, asırlarca hükmettiği coğrafyalarda ırk, dil, din ayrımı yapmadan adaleti ve hoşgörüyü sağlayarak  insanlık onurunu korumuş bir milletin yeniden şaha kalktığı bir gündür. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, yaptığı çalışmalarla bizlere muasır medeniyet hedeflerini gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu topraklar için can vermiş, kan vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, O'nun gösterdiği hedeflerin ışığında ülkemizi her alanda büyütme ve milletimizi yüceltme sorumluluğumuzu yüreğimizde her daim canlı tutuyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara.." sözleriyle mesajını tamamladı.

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