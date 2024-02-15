Pandemide maskeleri taktılar, Hindistan’a ihracatı 3,5 kat artırdılar!

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, pandemide hayata geçirdiği Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesiyle, Hindistan’a ihracatını 3 yılda 3,5 kat artırdı.İZMİR (İGFA) -Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, pandemide hayata geçirdiği Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesiyle, maskelerini takarak Hindistan’a pazarlama yaptı, ihracatını 3 yılda 3,5 kat artırarak 30 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine taşıdı.

Ticaret Bakanlığı, EYMSİB’in UR-GE Projesindeki bu görkemli başarısını “UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örneği Ödülü”yle onurlandırdı. EYMSİB’in projesi 619 UR-GE Projesi arasında Türkiye birincisi seçildi.

Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerini ve ihracatlarını artırmalarını hedeflediği Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) Projelerinde en başarılı URGE Projesini Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği hayata geçirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’a En Başarılı UR-GE Projesi ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat takdim etti.

Ankara’da Ticaret Bakanlığı’nda düzenlenen törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze sektörünün fiyat rekabetinin yoğun olarak yaşandığı bir sektör olduğunu, Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE projelerinin bu rekabette yarışmak için kendilerine çok büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Uçak, “UR-GE Projeleri fiyat rekabetinde sunduğu olanaklar yanında çiftlikten çatala modern ve güvenli tarımsal üretiminin hikayesini Anadolu’daki kadim tarımsal üretimden ilham alarak anlatmayı hedefledik ve başarılı olduk” dedi.

Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar UR-GE Projesine 2019 yılında start verdiklerini anlatan Uçak, “Proje kapsamında ilk olarak yol haritamızın belirlendiği ihtiyaç analizi çalışmamızı yaptık. Doğru müşterileri bulmak için Hedef Pazar Analizine yönelik 6 ay süren danışmanlık faaliyetimize eş zamanlı olarak tanıtım filmi, web sitesi ve katalog hazırladık. Bu dönemde pandemiye rağmen projemizi bir an olsun bile durdurmadık, maskelerimizi taktık toplantılara, tesislere gittik ve firmalarımızı pazarlama faaliyetini hazır duruma getirdik. Hedef pazarımız Hindistan’a 2020 yılında 31 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatımızı 2021 yılı sonunda 69 milyon dolara, 2023 yılında da 100 milyon dolara taşıdık. 3 yılda Hindistan’a ihracatımızı yaklaşık 4 kat artırdık” diye konuştu.

Hindistan’a ilk heyetlerini 2021 yılında gerçekleştirdikleri bilgisini veren Başkan Uçak, Hindistan'ın önemli bir meyve ithalatçısı durumunda olduğunu belirterek, "İkili iş görüşmelerine de yoğun ilgi gösterdiler. Oradaki Ticaret Odası ile iş birliği anlaşması imzaladık. Heyet sonrasında da birçok Hintli firma ülkemize gelerek üretim alanlarımızı ve işletmelerimizi ziyaret etti. Hindistan’dan sonra 2022 yılında yine bizim için önemli hedef pazarlar Endonezya ve Singapur’a heyetler düzenledik. Özellikle Singapur Asya pazarına dağıtım kanalı bir ülke olduğu için bizim için son derece faydalı bir heyet oldu. Ticaret Bakanlığımızın UR-GE Projelerine yüzde 75 destek vermesi bizim pazarlama faaliyetleri bütçelerimize çok büyük katkı sağlıyor. Bir heyet yapacakken iki heyet yapabiliyoruz. Fuar desteklerinden farklı olarak ön finansmanı Birlikler tarafından karşılandığından firmalar da daha uygun maliyetlere katılabiliyorlar. İnanın bazen katılım ücretlerini duyan proje dışındaki firmalar bizi arayıp “Biz bu ücrete uçak bileti ve oteli bile alamıyoruz siz nasıl tüm organizasyonu yapıyorsunuz” diyorlar. Ticaret Bakanlığımıza bize bu büyük desteği sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.