Pancar üreticilerinin beklediği haber geldi... 3,5 milyar lira hesaplara aktarılıyor

Konya Şeker, Pancar çiftçisine teslim ettiği pancar bedellerini 15 Şubat 2023 Çarşamba günü ödemeye başlıyor. Hesaplarda toplamda kalan 3 milyar 451 milyon 611 lira hesaplara aktarılacak.KONYA (İGFA) - Konya Şeker, pancar bedellerini ödemeye başlıyor.

Alınan bilgiye göre, Konya Şeker, 2022 – 2023 Kampanya Döneminde alınan şeker pancarının karşılığı olarak toplamda 6 milyar 24 milyon 247 bin TL’lik üretici ortaklarına ödeme yapmış olacak.

Şu ana kadar ayni ve nakdi olarak ödenen avansın toplamı 2 milyar 572 milyon 636 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu rakam çıkıldığında kalan 3 milyar 451 milyon 611 bin TL nakdi üretici alacağı 15 Şubat itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

“BU ZOR GÜNDE SEFERBER OLAN GANİ GÖNÜLLÜ ÜRETİCİMİZE DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da bir açıklama yaptı.

Erkoyuncu, “Ülke olarak, başımıza gelmiş olan asrın en büyük felaketinin derin acısını yaşıyoruz. Binlerce canımızı kaybettik, hayatta kalan canlarımızın acılarını bir nebze de hafifletmek için bütün imkânlarımızı ilk andan itibaren seferber ettik, gücümüz yettikçe de devam ettiriyoruz. Afetin meydana geldiği günün alacakaranlığından itibaren bizlere ulaşan, mesaj gönderen, varını yoğunu seferber etmek isteyen binlerce çalışanımıza, on binlerce üreticimize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ekmeğinin yarısını bölüp deprem bölgesine gönderen mesai arkadaşlarımız, afet bölgesinde fayda sağlayacak kamyonu, kepçesi her neyi varsa seferber eden, hanelerini depremzede kardeşlerimize açan üreticilerimiz büyük Türk Milletinin ferasetini bir kez daha tarihe kayıt olarak düşmüştür. Bütün bunların yanında üreticilerimizin yoğun talebiyle yardım kampanyası başlatılmış, toplanan yaklaşık 8 Milyon TL’lik bağışdevletimizin AFAD kurumu resmi hesaplarına aktarılmıştır. Ülke olarak topyekûn bu felaketin altından kalkmak için mücadele ederken, bir yandan da mağdur kardeşlerimize yardıma koşan üretici ortaklarımızın daha çok üretip daha çok paylaşacağı bir hayatın devamını sağlamayı kendimize görev ediniyor, önümüzdeki tarımsal üretim dönemine daha rahat hazırlık yapabilmeleri için toplam 3 Milyar 451 Milyon 611 Bin TL pancar bedelini 15 Şubat Çarşamba günü itibariyle hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" diye konuştu.