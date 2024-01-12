Pancar paraları Şubat'ta ödenecek

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, pancar paralarının Şubat ayında ödeneceğini duyurdu.KONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, birliğin son 1 yılı değerlendirdi.

Başkan Erkoyuncu, Kangal Termik Santrali’nin borcunun yapılandırıldığını söyledi.

Santralin ilk taksitinin ödendiğini belirten Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker’in ikinci taksitinin ise 31 Mart itibariyle ödeneceğini kaydetti.

Başkan Erkoyuncu Kangal Termik Santraliyle ilgili yaptığı açıklamada, “750 Milyon dolar Kangal Termik Santrali’nin borcu vardı. Biz bu borcu 1 kuruş bile artırmadık. Yani enerjiden buraya 1 kuruş para transferi olmadı. Kangal Termik Santralimizde şu an bir problem yok. . Santralimiz çok rahat kendi imkânlarıyla kendi borcunu öder. Enerji maliyetleri bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok yükseldi. Bizim de bu anlamda Soma Termik Santralimizle ilgili Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüyle olan görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“ÖDEMELER ŞUBAT AYINDA YAPILACAK”

Öte yandan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Şubat ayında pancar paralarının ödeneceğine de vurgu yaparak, çiftçilerden bu yıl rekor pancar aldıklarını söyledi.