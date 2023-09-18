Pancar alım kampanyası başladı

Konya Şeker 2023-2024 pancar alım Kampanyasını, Türkiye’nin en büyük tesisi olan Çumra Şeker Fabrikası’nda düzenlenen açılış töreniyle başlattı.KONYA (İGFA) - Çumra Şeker’in 20. Şeker Pancarı Alım Kampanyası törenine,PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu,Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Çumra Jandarma Komutanı Musa Ceylan, Çumra İlçe Müftüsü Ali Abay, Çumra İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tayfun Girgin, Çumra Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadağ, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Turan, Zafer Bülbül, Selçuk Koçyiğit, Celal Balcı, Çumra Şeker fabrikasının kurucu üyeleri, ilk hasat pancarını getiren üreticiler, bölge çiftçileri,sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileriile çalışanlar katıldı.

Konya Ovasının pancarın kalesi olduğunu vurgulayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Geçen yıl pancar fiyatlarının 1400-1450 civarında kalmasına rağmen yüzde 15 daha fazla pancar üretildi. Haliyle şeker üretimimiz de artmıştı. Önümüzdeki yıl Çumra Şekerin kapasitesinin artırılması gündemimizde, 17 bin ton olan günlük işleme kapasitesinin, 20 bin – 22 bin tonlara çıkarma planımız var. Cihanbeyli-Altınekin bölgesine kurulacak fabrikamızın da kapasitesi 14 bin ton olacak, dolasıyla gelecek yıllarda Konya Şeker’in kotasının artması gerekecek. Bu konuda ilgili kurumlarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Pancar fiyatlarının da kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Bu konuda yoğun çalışma ve girişimlerimiz var. İnşallah hayal kırıklığı yaşamayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ERKOYUNCU : “ÇUMRA’DA PANCARIN GELECEĞİ PARLAK”

Çumra Şeker Fabrikası alanında toplam 3 bine yakın personel çalıştığını hatırlatan Başkan Ramazan Erkoyuncu, “Çumra kabuğuna sığmayan bir ilçemiz. Sanayisi, turizmi ve tarımıyla gelişiyor. Bu büyümede ve gelişmede fabrikamızın da büyük katkısı ve etkisi var. Buradan Çumra Belediye Başkanımız Sayın Recep Candan’a da teşekkür ediyorum. Çumralı çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Pancarın geleceği parlak, Çumra’da pancarın geleceği çok daha parlak. Şeker sektörünün merkezi olma yolunda ilerleyen bir bölgeye sahibiz. Bu yaradanın bir lütfu bence. Pancar, şeker, gıda ve tarım bizim önceliklerimiz. İnşallah, istikbalde bu potansiyeller artacak ve hep birlikte daha da büyüyeceğiz. Bu vesileyle 20. Pancar alım kampanyamızın Çumra’mıza, ülkemize, şehrimize, çiftçimize, esnafımıza ve hepimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Konuşma sonrasında, fabrikaya ilk şeker pancarını getiren çiftçiler arasındankura çekimi ile belirlenen 3 çiftçiye hediyeler protokol tarafından takdim edildi ve açılış merasimine geçildi.

İlk olarak kantar başında dua edildi ve kurban kesilerek, protokol tarafından 2023 – 2024Kampanya döneminin açılış kurdelesi kesildi.

Günlük pancar işleme kapasitesi 17 bin ton olan Çumra Şeker fabrikasında, 7 gün 24 saat pancar alımları devam edecek, bantlardan ilk şeker ise 20 Eylül 2023 tarihinde akacak. Bu yıl kampanya süresinin ise 149 gün olması planlanıyor.