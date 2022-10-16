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Pakses Odyoloji EUHA’22 ile yurtdışına açılıyor

EKONOMİ 16.10.2022, 17:11
Pakses Odyoloji EUHA’22 ile yurtdışına açılıyor

İşitme cihazı sektöründe toptan ve perakende mağazaları ile Türkiye’de öncü olan Pakses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, “Türkiye’ de İşitme Cihazları Daha İyiye Ulaşabilsin diye” mottosu ile A&M işitme cihazı ana bayilerini yurtdışına taşıyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bu yıl Almanya’da gerçekleşen 66. Uluslararası EUHA Odyoloji Kongresi’ne katılım sağlayan PAKSES işitme cihazları yöneticileri ve iş ortakları, yurtdışına yapacakları ticari akademik incelemelerle uluslararası alanda adından söz ettirecek.

Pakses’i uluslararası işitme cihazı sektöründe konumlandırmayı amaçlayan Pakses İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi, işitme ve işitme cihazlarıyla ilgili yenilikleri Türkiye’ye taşıyan öncü kuruluş olmayı amaçlıyor.

Uzman odyolog kadrosu ile hastalarına doğru işitme cihazı değerlendirme ve uygulama yapılmasını sağlayan Pakses, kongrede elde edecekleri yeni bilgiler ve teknolojiler ışığında Türkiye'de işitme cihazı kullanıcılarının yaşadığı mağduriyetlerini de ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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