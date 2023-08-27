Özhaseki: "Hayırseverlikte yarışan bir toplum olduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Gittiğim şehirlerde oturduğumuz insanlarla yaptığımız her toplantıda Kayseri açıldığı zaman emin olun hayırseverliği de gündeme geliyor. Son 20-25 yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde bir hayır işini, yüzlerce eseri ortaya koyarak milletle bölüşen bir toplumuz” dedi.MEHMET UZEL

KAYSERİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Melikgazi Belediyesi Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi açılış töreninde konuştu. Kayseri’de her hafta yaptıkları diğer açılışların, temel atmaların yanında mutlaka hayırseverlerin de yaptırdığı tesislerin de açılışını ya da yenilerinin temellerini attıklarını ifade eden Özhaseki, “Tabii Kayseri denince akla birçok şey geliyor; ticaret geliyor, sanayi geliyor, üretim geliyor. Ve Kayseri'nin becerikli insanlarının o mahir işleri, dışarıda adeta fıkralara konu oluyor. Son dönemde hayırseverliği de dillere destan. Gittiğim şehirlerde oturduğumuz insanlarla yaptığımız her toplantıda Kayseri açıldığı zaman emin olun hayırseverliği de gündeme geliyor. Son 20-25 yıl içerisinde 1 milyar doların üzerinde bir hayır işini, yüzlerce eseri ortaya koyarak milletle bölüşen bir toplumuz.” ifadelerini kullandı.

“CAMDAN ATLAYARAK HASTALARINI KAÇIRIYORLARDI”

Açılan Aile Sağlığı Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyen Bakan Özhaseki, Türkiye’nin 22 yıllık AK Parti iktidarında sağlığa büyük yatırımlar yaptığını söyledi. İnsanların gece saatlerinde hastane kuyruğuna girdiği, eczaneden ilaç alamadığı dönemler yaşadığını hatırlatan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: “22 yıllık iktidarımız döneminde sağlığa çok büyük yatırımlar yapıldı. Gece saat 04.00’da kuyruğa girenlerdeniz, o nesillerdeniz. Eczanelerde ilaç alamayan insanların dönüp gittiği günleri hatırlarız. Babamın dükkanı İnönü Bulvarı'ndaydı. Yanımızda bir eczacı vardı. Esnaflar toplantıda dediler ki eczacıya; ‘bazen senin eczaneden boynu bükük ağlayarak giden insanlar görüyor, tahmin ediyoruz ki bunlar parayı veremiyordur. Sen de ilaç vermiyorsun. Kardeşim bak zorda olan olursa sen ver o garibana ilacını. Biz hafta sonlarında kaç garibanın ilacını vermişsen toplanır sana veririz’ dediler. Bakın Kayseri tüccarının esnafının mantığını söylüyorum. Hastanelerde kalan insanlar bilir, gece camdan atlayarak, hastasını kaçıran insanları biliriz. Ve o günlerden çok şükür şimdi sağlık çalışanlarının sade doktor sayısının bile iki misline çıktığı, hastanelerin binlerce olduğu, şehir hastanelerinde çok güzel tedavilerin yapıldığı günlere geldik.”

“TAMAMEN YOK OLAN ŞEHİRLER YENİDEN YAPILACAK”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine de değinen Özhaseki, “En son 6 ay kadar önce hepimizin canını yakan 50 binden fazla insanımızı toprağa verdiğimiz bir deprem yaşadık. 18 ilimiz etkilenmişti. 14 milyon insanımız da bu depremden zarar görmüştü. Yıkılan bağımsız birim sayısı yani konut, iş yeri, depo, vesaire dahil olmak üzere 850 bin. Neredeyse orta ölçekli beş tane Anadolu şehri tamamıyla yok olmuş ve yeniden yapılacak. Maddi hasar sadece bu 850 bin tane yapının yapılmasının rakamsal karşılığını söylüyorum; 110 milyar dolar. Bunun dışında işten kalma, fabrikaların karı, iş yerlerinin edecekleri o karlar falan onların hepsini söylemeden hiçbirisini hesaba katmadan söylüyorum.” şeklinde konuştu.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM’E MÜRACAT SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI”

Bölgenin inşası ve ihyası için başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine yoğun talep olduğunu ve başvuru sayısının da 200 bine yaklaştığını belirten Özhaseki, “200 bin civarında konutun ihalesini yaptık, devam ediyor şimdi orada. Açıkladığımız, yerinde dönüşüm projesine de müracaat eden vatandaşımızın sayısı 200 bine yaklaştı. Onları da destekleyeceğiz. Hibe vereceğiz, 2 sene ödemesiz 10 sene vadeli kredi vereceğiz ki evlerine bir an önce kavuşsunlar diye. Evet zor bir işti. Çok şükür altından kalkıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Devletimizi güçlü etsin ki hepimiz müreffeh bir toplum olalım.” dedi.

Bakan Özhaseki, konuşmanın ardından Kayseri Melikgazi Belediyesi Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, açılışın ardından davetlilerle birlikte sağlık merkezini gezdi.