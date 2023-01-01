Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 122 zam!

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında zamlandı. 2023 yılı için Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi 117 TL’den 260 TL’ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi; yeni mobil hat, sabit hat ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor.

Buna göre her yeni abonelerden 12 ay boyunca ayda 21,67 TL Özel İletişim Vergisi alınacak.

MEVCUT ABONELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi.

Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.