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Özel İletişim Vergisi'ne yüzde 122 zam!
EKONOMİ 01.01.2023, 09:24
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi, yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında zamlandı. 2023 yılı için Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi 117 TL’den 260 TL’ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi; yeni mobil hat, sabit hat ve sabit internet aboneliklerinden 12 eşit taksitle tahsil ediliyor.
Buna göre her yeni abonelerden 12 ay boyunca ayda 21,67 TL Özel İletişim Vergisi alınacak.
MEVCUT ABONELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YOK
Mevcut aboneliklerden alınan Özel İletişim Vergisi oranı ise değişmedi.
Faturaların yüzde 10’u kadar Özel İletişim Vergisi alınmaya devam edilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|16
|30
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Fulham
|17
|25
|8. Brighton
|16
|24
|9. Chelsea
|15
|24
|10. Brentford
|17
|23
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|17
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4
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