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Özçelik-İş yönetimi İskenderun'da üyelerle buluştu

EKONOMİ 12.02.2023, 14:30
Özçelik-İş yönetimi İskenderun'da üyelerle buluştu

Özçelik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu Genel Başkan Yunus Değirmenci'nin başkanlığında depremin ağır can kayıplarına neden olduğu İskenderun bölgesine giderek sendikanın örgütlü işyeri İSDEMİR'de depremden etkilenen üyeleriyle bir araya gelerek acılarına ortak olup, sorunlarını dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Özçelik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, özellikle İskenderun bölgesinin ve üyelerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için yerinde incelemelerde bulundu.
Ziyarette Genel Başkan Değirmenci'ye Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Aydın Baysal, Şerafettin Koç, Genel Sekreter Ahmet Çolak, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ve Şube yönetimi ile işyeri temsilcileri eşlik etti. Ziyaretler kapsamında sendika yönetimi, ilk olarak İSDEMİR kampüsü içerisinde Özçelik-İş İskenderun şubesinin ve işverenin ortaklaşa oluşturduğu barınma merkezlerini tek tek gezerek üyelerin yaşadığı sıkıntıların çözüm yollarına ilişkin istişarelerde bulunup, şuan ki eksiklerini ve ihtiyaçlarını tek tek sordu.

Bu sıkıntılı ve ağır şartlarda kendilerini asla yalnız bırakmayacaklarını üyelerine ileten Genel Başkan Değirmenci ve Yönetimi, önümüzdeki dönemde sendika olarak yaraların sarılması için neler yapabileceklerini üyeleriyle ve İskenderun teşkilatıyla değerlendirdi. İSDEMİR ziyaretinin ardından Özçelik-İş’in bölgedeki bir başka örgütlü işyeri MMK Metalurji'ye giden Değirmenci ve Yönetimi, üyeleri ve aileleriyle bir araya gelip eksik olan ihtiyaçlarını sordu. Değirmenci ve Yönetimi, MMK Metalurji'nin Genel Müdürü Denis Krasov ile görüşüp, üyelerine ve ailelerine verdikleri destek için teşekkür etti. Durum değerlendirmesi yapan sendika yönetimi, şartların iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılabilecekleri ele aldı.İskenderun'da depremden etkilenen İSDEMİR ve MMK Metalurji'deki üyeleri ziyaret eden Değirmenci ve Genel Yönetim Kurulu incelemelerin ardından geceyi MMK fabrikasındaki barınma yerlerinde geçirdi.

"TÜM İMKANLARIMIZLA İSKENDERUN'UN VE ÜYELERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Ziyaretleri değerlendiren Genel Başkan Değirmenci, "Depremin en çok vurduğu ve en fazla üyemizin buluğunduğu bölgelerden olan İskenderun'da, üyelerimizin sıkıntı ve acılarına ortak olmak ve yaraların bir an evvel sarılmasına katkı vermek için bölgeye genel yönetim kurulumuzla birlikte geldik. İSDEMİR ve MMK Metalurji işyerlerimizdeki barınma merkezlerini gezerek, üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletip, Özçelik-İş'in sıcak yüzünü ve varlığını üyelerimize hissettirmeye çalıştık. Üyelerimizin beklentileri dinledik. Yaşadıkları sorunları yerinde inceledik. İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve yönetiminin bölgedeki fedakar çalışmalarına katkı verdik. İnşallah bu sıkıntılı sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için sendikamızın tüm imkanlarıyla İskenderun'un ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Üyelerinden ve ailelerinden de depremde çok fazla can kaybı olduğunu söyleyen Değirmenci, “İSDEMİR’de, MMK Metalurji’de, Ekinciler’de, DHMİ Hatay ve Adıyaman’da hayatını kaybeden üyelerimiz ve yakınları başta olmak üzere vefat eden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. İmkanlarını seferber eden İSDEMİR, MMK Ekinciler ve Yolbulan işverenlerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

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