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Özçelik-İş'ten MESS'e açık çağrı

EKONOMİ 10.01.2024, 09:00
Özçelik-İş'ten MESS'e açık çağrı

Özçelik-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) arasında yürütülen toplu sözleşme müzakerelerinde anlaşma sağlanamamış, daha sonra arabulucu aşamasında da bir sonuca ulaşılamamıştı.ANKARA (İGFA) - Özçelik-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, metal emekçilerini yakından ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak, “Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ortadayken, tüm mal ve hizmetlere yapılan zamlar emekçilerin belini bükerken, işveren sendikası MESS’in bizlere dayatmış olduğu yoksulluk zammını asla kabul etmiyoruz. Metal emekçileri olarak sabır taşımız çatlamak üzere. MESS’in adeta milim milim artırdığı ücret tekliflerine karşı, katmer katmer sinirlerimiz bozuluyor. Bu teklifler tahammül sınırlarımızı zorluyor. Üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayacak olan ücret artışlarını alana kadar her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız” şekilde açıklamada bulundu.

Özçelik-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) arasında yürütülen toplu sözleşme müzakerelerinde anlaşma sağlanamamış, daha sonra arabulucu aşamasında da bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu sürecin ardından işveren sendikası MESS’in çağrıları sonrası, taraflar iki ayrı zamanda yeniden görüşmeler yapmış, fakat bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.

Gelişen bu sürecin üzerine basın açıklaması yapan Özçelik-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Üyelerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, ülkemizdeki hayat pahalılığı gerçeğini göz önünde bulundurarak hazırladığımız sözleşme taslağımızı MESS’e sunmuştuk. MESS ile yaptığımız ilk toplantının üzerinde neredeyse 3 buçuk ay geçti. Bu süreçte yaptığımız her toplantıda çalışanların enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaşadığı sıkıntıları, MESS yetkililerine defalarca anlatmamıza rağmen, şuana kadar herhangi bir sonuç alamadık. Biz, bu süreç, masada ve huzur içerisinde bitsin derken, birileri bizleri sokaklara, meydanlara inmeye zorluyor. Metal emekçisinin alınterinin son damlasına kadar karşılığını almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse meydanlara da ineceğiz. Üretimden gelen gücümüzü göstermek adına başlattığımız eylemlerimizi artırmaya başladık. Adana’daki TEMSA işyerimizde yüzlerce üyemiz ve teşkilat mensuplarımızla mücadele meşalemizin fitilini ateşledik. Bunu, ülke genelindeki fabrikalara yaymaktan da çekinmeyiz. MESS daha fazla emekçilerin sinir uçlarına dokunmadan, isteklerimize makul cevaplar versin” ifadelerini kullandı.

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